أسواق العالم بالأحمر.. النفط يهوي والبورصات تنزف

تراجع سعر خام برنت اليوم الاثنين نحو 9% ليبلغ أقل مستوى له منذ أربع سنوات، على خلفية المخاوف من تأثّر الطلب بوباء كورونا العالمي، في وقت سيطر فيه اللون الأحمر على أغلب بورصات العالم.

وأظهرت تعاملات الصباح أن سعر برميل خام برنت تسليم مايو/أيار تراجع إلى 30.56 دولارا للبرميل قبل أن ينتعش قليلا، وهو أقل مستوى منذ فبراير/شباط 2016، بينما تضغط حرب الأسعار بين السعودية وروسيا على السوق.

كما انخفضت أسعار النفط الأميركي 5.6% لما دون ثلاثين دولارا للبرميل اليوم الاثنين مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، وخطوات مماثلة من بنوك مركزية أخرى، في تهدئة الأسواق، وتراجع إنتاج المصانع الصينية بأكبر وتيرة في ثلاثين عاما وسط انتشار فيروس كورونا.

ولمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس، خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرب الصفر، مما أطلق عمليات تيسير غير مخططة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى مستوى قياسي متدن مع فتح الأسواق في آسيا للتداول هذا الأسبوع.

كما تدخل بنك اليابان في وقت لاحق وقام بتيسير السياسة النقدية أكثر في اجتماع طارئ، لكن الإجراءات فشلت في تهدئة المستثمرين وشهدت أسواق الأسهم تراجعات جديدة.

وتراجع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 13.5% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو تراجع يفوق التوقعات بكثير.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة بملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام بالعالم مستغلا التراجع بأسعار النفط، وفي محاولة لتهدئة المنتجين الذين يواجهون صعوبات بسبب تهاوي الأسعار.

لكن غولدمان ساكس قال إن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لوقف هبوط الأسعار عن توقعات البنك لسعر برنت عند ثلاثين دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث، في ظل حجم فائض الإمدادات العالمي الحالي.

الأسهم الأوروبية تهاوت بأكثر من 4% في تعاملات اليوم (رويترز)

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.