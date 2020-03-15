لإنشاء مصادر متعددة للدخل.. 7 عادات ناجحة عليك الالتزام بها

يحلم الكثيرون بترك حياة الشركات لكي يصبحوا رواد أعمال، إذ عادة ما تكون الدعوة إلى الاستقلال المادي قوية. غير أن ذلك يمكن أن يكون مخيفا بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة العيش خارج خبراتهم المتراكمة. في الواقع، يتطلب بناء نموذج لكسب إيرادات من مصادر متعددة تطوير العادات السبع التالية:

1- ركز على جمهورك المستهدف

في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب سكوت ماوتز إن الكثيرين ممن يرغبون في استثمار خبرتهم يركزون أولا على المنتج الذي يمكنهم بيعه وعلى شكله.

غير أن ذلك ينبغي أن يأتي بعد تحديد الفئة التي ستخدمها، والأشياء التي تعرف أنها ستعود بالنفع عليها. إن وجود صورة واضحة لجمهورك المستهدف يعني أنك تعرف من لن تبيعه المنتج.

بمجرد أن تعرف الأشخاص الذين ستخدمهم، حدد الاحتياجات والطلبات التي يريدونها والتي لم تُلبَّ لهم، والمشاكل الملحة التي ينبغي حلها. وبهذه الطريقة، ستخلق الطلب على خبرتك عوضا عن التركيز على المعرفة المشتركة أو حل مشكلة لا يواجهها أحد. وبعد تحقيق كل هذا، ينبغي عليك معرفة الشكل الذي سيتخذه منتجك.