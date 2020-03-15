بسبب كورونا.. بورصة مصر تواصل الانهيار وتخسر 1.9 مليار دولار

فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 31 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، في بداية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا".

وقررت إدارة البورصة تعليق التداول لنصف ساعة، بعد أن تراجع مؤشرها الأوسع نطاقا أكثر من 5%، وذلك عقب خطوات حكومية لاحتواء فيروس كورونا.



وتراجعت القيمة السوقية في بداية التعاملات اليوم إلى 569 مليار جنيه (35.56 مليار دولار)، نزولا من القيمة السوقية في ختام جلسة الأربعاء البالغة ستمئة مليار جنيه (37.5 مليار دولار)، بينما كانت البورصة في إجازة الخميس.



وسجلت مصر 110 إصابات بفيروس كورونا بينها وفاتان، حسب إحصاءات رسمية، فيما أعلنت الحكومة رزمة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، تشمل تعطيل المدارس أسبوعين بدءا من اليوم.



وتراجع مؤشر بورصة مصر "إيجي أكس" (EGX)، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 8% بحلول الساعة (09:16 ت.غ).

وهوت أسهم البورصة المصرية بسبب الخوف من فيروس كورونا الأسبوع الماضي 6%، مسجلة أكبر خسارة لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا، وخسرت الأسهم في أول ساعتين من جلسة اليوم نحو ملياري دولار من قيمتها السوقية.