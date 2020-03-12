لماذا قبلت روسيا التحدي السعودي؟ أهداف موسكو من حرب أسعار النفط

على مدى العامين الماضيين، أوضح أعضاء الكونغرس بشكل قاطع أن مشاريع خطوط الأنابيب الروسية العابرة لأوكرانيا ـ"ترك ستريم" وخط أنابيب "نورث ستريم2"ـ كانت في مرماهم.

روسيا تهدف من خوضها حرب الأسعار إلى كشف حدود الدعم الأميركي للسعودية (رويترز)

استغلال الموقف

بحسب الكاتب، حاولت موسكو الإسراع في إنجاز هذه المشاريع قبل أن تتمكن إجراءات تشريعية أميركية بطيئة من إنهاء جولة أخرى من الإجراءات العقابية.

وبحسبه، فقد اكتمل خط أنابيب "ترك ستريم" في الوقت المناسب، وهو في الوقت الراهن ينقل الطاقة الروسية إلى تركيا وجنوب أوروبا.

وفي الوقت نفسه، كان خط أنابيب "نورد ستريم2" سيكتمل في الوقت المناسب لولا انزعاج الدانماركيين والإجراءات التي اتخذوها لحماية البيئة، والتي استمروا في تطبيقها على خط الأنابيب "نورد ستريم" لفترة طويلة.

وأشار الكاتب إلى أن شركة "غازبروم" تملك القدرة التقنية اللازمة لإنهاء هذا الخط ولو بشكل متأخر عن الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه مرجح أن يكتمل خطّ "نورد ستريم" بحلول نهاية عام 2020.

خطة احتياطية

بحسب الكاتب، تلخصت خطة الولايات المتحدة الاحتياطية في تشجيع الأوروبيين على شراء المزيد من الطاقة التي يتم إنتاجها من مصادر أميركا الشمالية، وقد برز جزء مهم من الإستراتيجية الأميركية في عصر جديد من منافسة القوى العظمى والذي يتمثل في التنافس مع روسيا على أسواق الطاقة وتقليل الموارد التي يمكن أن تحصل عليها موسكو كمصدر للطاقة.

لقد كانت الإستراتيجية الأميركية خلال الولاية الثانية لباراك أوباما -يقول الكاتب- تتمثل في تشجيع السعودية على تكرار دورها الذي قامت به خلال الثمانينيات باستخدام قدرتها على فرض السيطرة وخفض الأسعار من أجل إعاقة المنتجين الروس وإجبار موسكو على التراجع عن جهودها في أوكرانيا وسوريا.