ضربتان موجعتان.. البريكست وكورونا يتكالبان على الاقتصاد البريطاني

الجزيرة نت-لندن

المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو حال الاقتصاد البريطاني، الذي ما كاد يلتقط أنفاسه من تداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حتى تلقى ضربة موجعة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتراجع الأسواق العالمية، ما حمل أخبارا سيئة للمملكة المتحدة لعل أقلها ضررا هو عام جديد يسجل نسبة نمو تصل إلى الصفر تقريبا.

وتحمل توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية والبنكية معطيات سلبية حول وضع الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة، حيث أكدت مذكرة لبنك "كولد مان"، أن نتائج فيروس كورونا المستجد ستكون عاصفة بالنسبة لعدد من القطاعات من بينها السياحة والتأمينات.

وتتجه الأنظار هذه الأيام إلى البنك المركزي البريطاني، انتظارا لما سيعلنه من قرارات تحمي اقتصاد البلاد من أي صدمة جديدة، وهو الذي لم يخرج بعد من أزمة البريكست، ويعقد المحافظ العام للبنك المركزي اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ومسؤولين عن المؤسسات المالية الكبرى للخروج بخطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من آثارها على البلاد.

ومع نهاية الشهر الجاري، ستسجل المملكة المتحدة نسبة نمو في حدود 0.2% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، وحتى هذه النسبة سوف تتلاشى خلال الفصل المقبل حسب توقعات بنك "كولد مان"، الذي أكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستعرف تراجعا أو في أفضل الحالات ركودا اقتصاديا، مصحوبا بانكماش.