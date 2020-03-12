لتفشي كورونا.. طيران الإمارات يخفض الرحلات ويجمد التوظيف

تفيد رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز بأن طيران الإمارات، إحدى كبرى شركات الطيران في العالم، ستجمّد التوظيف، كما أبلغت موظفيها أن تفشي فيروس كورونا قد يكون أكبر تحد تواجهه الشركة منذ سنوات.

وقالت الرسالة "هذا التحدي الأحدث يبدو أنه الأضخم الذي تواجهه طيران الإمارات والقطاع منذ سنوات عديدة"، في إشارة إلى تفشي الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء بالجائحة.

ومن المتوقع أن تلغي طيران الإمارات، وهي واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم، المزيد من الرحلات، وفقا للرسالة الداخلية بالبريد الإلكتروني.

وقال رئيس طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في الرسالة إن الشركة خفضت تخفيضا كبيرا بالفعل رحلات الركاب في شهر مارس/آذار الجاري عبر شبكتها، ومن المرجح أن تجري المزيد من الخفض وفق التطورات.

ووصفت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي، وعلقت الهند دخول أغلب الأجانب، وقيدت الولايات المتحدة السفر من أغلب الدول الأوروبية، وكلها عوامل من شأنها الإضرار بدرجة أكبر بقطاع الطيران.