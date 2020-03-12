رجل أعمال أميركي: سنبدأ تحقيقا بإغراق السعودية وروسيا لسوق النفط

قال رجل أعمال أميركي إن ما قامت به السعودية وروسيا من إغراق لسوق النفط غير قانوني، وإنه سيجري فتح تحقيق في الموضوع، بينما انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية.

وتحدث هارولد هام، رئيس مجلس إدارة شركة "كونتينتال ريسورسيس" ومؤسسها، على تلفزيون بلومبيرغ عن حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.

وقال إن الجميع يعرف أن هناك خلافا بين السعودية وروسيا، وأن السعودية -بتوجيه من وزير الطاقة السعودي- قد انتقلت إلى إغراق السوق بالنفط الخام.

ويضيف أن هذا أدى إلى خفض سعر برميل النفط بحوالي 16 دولارا في الفترة الممتدة بين إغلاق يوم الجمعة وافتتاح يوم الاثنين (في أسواق النفط). وقال إن هذا غير قانوني، وإنهم يريدون بهذه الطريقة الحصول على حصة أكبر في السوق.

وقال إنه كان له اتصال مع المجلس في تحالف منتجي الطاقة المحلية، وإنهم سيبدؤون تحقيقا تحت قانون مكافحة الإغراق.

وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سوف يؤذي صناعة النفط وشركات الخدمات والمزودين، و"هذا ما يبدو أنهم يريدون فعله".

وتأتي تصريحات رجل الأعمال الأميركي في وقت انخفضت فيه أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي -اليوم الخميس- في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية، حيث ساهم فيض الإمدادات الرخيصة في هبوط أسعار النفط، مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي في مواجهة روسيا التي قررت زيادة الإنتاج أيضا.