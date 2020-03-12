بسبب وباء كورونا.. النفط يتراجع مجددا مع فرض ترامب حظرا للسفر

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي -اليوم الخميس- في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان أن تفشي فيروس كورونا بات وباء عالميا (جائحة).

وساهم فيض الإمدادات الرخيصة في هبوط أسعار النفط، مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي في مواجهة روسيا التي قررت رفع الإنتاج أيضا.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.65 دولار أو ما يعادل 4.6% إلى 34.14 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات متدنية بلغها في وقت سابق؛ وانخفض عقد خام برنت نحو 4% يوم الأربعاء.

وهبط الخام الأميركي 1.38 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 31.60 دولارا للبرميل، بعد أن نزل 4% في الجلسة السابقة.

والخامان القياسيان منخفضان نحو 50% عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير/كانون الثاني، وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991، بعد أن شنت السعودية حرب أسعار.

واتسع فارق السعر بين أسعار برنت في الأجل القريب وفي الأجل الأطول ليسجل أكبر فارق في خمس سنوات، مما حفز المتعاملين على ملء الخزانات بالنفط بغرض تخزينه للتسليم في وقت لاحق، بينما يراهنون على أن الأسعار سترتفع.