البث الحي
عـاجـل: قائد القيادة الأميركية الوسطى: الإيرانيون باتوا أقل جرأة منذ مقتل قاسم سليماني
ابحث

بسبب وباء كورونا.. النفط يتراجع مجددا مع فرض ترامب حظرا للسفر

أسعار النفط انخفضت بنسبة 4% بعد حظر السفر في الولايات المتحدة (رويترز)
أسعار النفط انخفضت بنسبة 4% بعد حظر السفر في الولايات المتحدة (رويترز)

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي -اليوم الخميس- في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان أن تفشي فيروس كورونا بات وباء عالميا (جائحة).

وساهم فيض الإمدادات الرخيصة في هبوط أسعار النفط، مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي في مواجهة روسيا التي قررت رفع الإنتاج أيضا.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.65 دولار أو ما يعادل 4.6% إلى 34.14 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات متدنية بلغها في وقت سابق؛ وانخفض عقد خام برنت نحو 4% يوم الأربعاء.

وهبط الخام الأميركي 1.38 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 31.60 دولارا للبرميل، بعد أن نزل 4% في الجلسة السابقة.

والخامان القياسيان منخفضان نحو 50% عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير/كانون الثاني، وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991، بعد أن شنت السعودية حرب أسعار.

واتسع فارق السعر بين أسعار برنت في الأجل القريب وفي الأجل الأطول ليسجل أكبر فارق في خمس سنوات، مما حفز المتعاملين على ملء الخزانات بالنفط بغرض تخزينه للتسليم في وقت لاحق، بينما يراهنون على أن الأسعار سترتفع.

إدارة المعلومات الأميركية ومنظمة أوبك خفضتا توقعات طلب النفط، وتتوقعان انكماش الطلب في الربع الجاري (غيتي)

خطط احترازية
كما تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلق السفر من أوروبا، فيما كشف عن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال اتحاد بقطاع الطيران الأميركي إن حظر السفر -الذي يستثني بريطانيا- سيلحق الضرر بشركات الطيران الأميركية.

ويعني التحرك المفاجئ على الأرجح تسجيل هبوط آخر في الطلب على وقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود، في سوق نفط متضررة بالفعل، على الرغم من صعوبة تحديد حجم الضرر.

ولحقت الإمارات بالسعودية في الإعلان عن خطط لزيادة إنتاج النفط بعد انهيار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين -وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس- لكبح الإمدادات ودعم الأسعار.

وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) -وهي شركة النفط الوطنية في الإمارات- إنها تخطط لزيادة مبيعات الخام إلى ما يزيد على أربعة ملايين برميل يوميا، وتسريع مسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار الربع إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعات طلب النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، وهما تتوقعان حاليا انكماش الطلب في الربع الجاري.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
نيويورك تايمز: حرب أسعار النفط تعكس تهور بن سلمان وتضر بالاقتصاد السعودي
تحقيق للجزيرة نت بالأرقام.. هكذا أثر فيروس كورونا على السياحة والطيران بالمنطقة
حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.. هذه أسلحة المنتجين الكبار
مع انخفاض أسعار النفط.. أسهم أرامكو تهوي والرياض تشدد سياسة التقشف
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
رجل أعمال أميركي: سنبدأ تحقيقا بإغراق السعودية وروسيا لسوق النفط
لماذا قبلت روسيا التحدي السعودي؟ أهداف موسكو من حرب أسعار النفط
رغم انتشار الفقر باعتراف الحكومة.. لماذا يزيد عدد الأثرياء بمصر؟
مع انخفاض أعدادهم ووفاة أحدهم.. مصر تستقبل السياح رغم فيروس كورونا