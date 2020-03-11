تحقيق للجزيرة نت بالأرقام.. هكذا أثر فيروس كورونا على السياحة والطيران بالمنطقة

محمد أفزاز

من المغرب وحتى إسطنبول مرورا بتونس ومصر ثم لبنان فالأردن، وجهات سياحية رائدة عربيا وإسلاميا تأثرت سلبا بسبب تداعيات فيروس كورونا. آلاف الحجوزات ألغيت ومئات الرحلات توقفت وعمال ووظائف تعطلت، وقائمة الخسائر تتوسع يوما بعد يوم.

الجزيرة نت رصدت هذه التأثيرات وتحدث إلى مسؤولين ومختصين في قطاع السياحة وخبراء اقتصاديين في التقرير المشترك التالي الذي أنجزه الزملاء أيمن فضيلات، ووسيم الزهيري، وعبد الله حامد، ومريم التايدي، ومحمد لطيفي، وخليل مبروك.

الأردن.. حالات إفلاس

قدر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي الأردني إلغاء حجوزات سياحية بنسبة زادت على 30% خلال شهر مارس/آذار الجاري، بالإضافة إلى توقف الطلب على البرامج السياحية.

ويعود السبب -حسب الخبراء- إلى حظر الطيران وعدم استقبال مجموعات سياحية من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الخطورة تمكن في توقف الحجوزات المستقبلية، بعدما سجلت المملكة حجوزات سياحية على مدى أشهر العام الجاري وبداية العام المقبل 2021.

رئيس جمعية وكلاء السياحة الأردنية محمد سميح، وصف الوضع السياحي في الأردن خلال الشهرين الماضي والجاري بـ"الكارثي"، وقال للجزيرة نت "إننا مقبلون على حالة إفلاس لشركات طيران كبرى ومكاتب سياحية وفنادق ونقل سياحي وغيرها".

وأضاف أن هذا الأمر سينعكس بالمحصلة على جميع مزودي الخدمة، وإذا استمر الوضع على حاله، "سنرى إغلاقا للمكاتب السياحية وتسريحا للموظفين بسبب إلغاء الحجوزات وتراجع مبيعات العروض السياحية".

وتابع المتحدث ذاته أن قرار السعودية المفاجئ بوقف العمرة أدى إلى مزيد من الخسائر، خاصة أن نحو سبعة آلاف معتمر حصلوا على الفيزا الخاصة للعمرة، وبتكلفة 140 ألف دولار تقريبا.

أما الفعاليات السياحية بمختلف أنواعها فـ "تأثرت بشكل سلبي بسبب انتشار فايروس كورونا"، يقول أمين عام وزارة السياحة الأردنية عماد حجازين.

ويضيف للجزيرة نت أن هناك حجوزات تم إلغاؤها، وأخرى في حالة ترقب لحالة انحسار المرض، وهناك فعاليات سياحية ومؤتمرات تم تأجيلها.

وتوقع حجازين أن تعوض السياحة الداخلية المحلية جزءا من خسائر السياحة الخارجية، خاصة أن إنفاق الأردنيين على السياحة والسفر يتجاوز المليار دينار (1.4 مليار دولار).

من آثار مدينة جرش التاريخية شمال الأردن (الجزيرة)

لبنان.. أزمتان في آن واحد

في لبنان، لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن تأثر قطاعي السياحة والطيران بانتشار فيروس كورونا، وفق العاملين والخبراء.

وعزا الخبراء ذلك إلى أن ظهور فيروس كورونا ترافق مع الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، والتي كان لها الأثر الأكبر على صعيد تراجع حركة السياحة والسفر في البلاد.

لكن بحسب نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود، فقد تم إلغاء الكثير من رحلات الطيران من وإلى بيروت، حيث سُجل انخفاض في عدد الرحلات الطيران عبر مطار رفيق الحريري الدولي ذهابا وإيابا من 130 رحلة يوميا قبل الأزمة المالية والاقتصادية وانتشار فيروس كورونا إلى قرابة ثلاثين رحلة حاليا.

ووفق عبود، انخفض عدد الركاب من 13 ألف يوميا الى ما بين خمسة وستة آلاف راكب، كما انخفضت مبيعات شركات السياحة والسفر شهريا من حوالي ستين مليون دولار قبل الأزمة المالية وانتشار فيروس كورنا إلى 18 مليون دولار في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتحدث أيضا عن إلغاء الكثير من الحجوزات لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، وشروع جميع مكاتب الطيران بدفع نصف الراتب لموظفيها، بجانب تسريح عدد من الموظفين لديها.

وقال عبود إن انتشار فيروس كورونا والأزمة المالية تسببا بنتائج كارثية نتيجة توقف مجيء السياح إلى لبنان نهائيا.

أما الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة، فقال إن هناك تقديرات تشير إلى تراجع السياحة الخارجية والداخلية حاليا إلى درجة الصفر بسبب فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية.

وأضاف أن وضع لبنان أصلا كان مترديا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، وأن انتشار فيروس كورونا سيزيد الوضع سوءا في كل نواحي الاقتصاد.

انخفاض بنسبة 80% في الحجوزات الجديدة إلى مصر (الجزيرة)

مصر.. لا إلغاء للحجوزات الحالية

قال رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر في تصريحات صحفية إن هناك انخفاضا بنسب بين 70% إلى 80% في الحجوزات الجديدة للوجهات المصرية خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا. ونفى أي إلغاءات في الحجوزات الحالية.

وبحسب حسن عبد السلام -وهو عضو سابق في غرفة السياحة بمصر- وسامي سليمان وعضو بغرفة الفنادق، فلا تسريح للعمال في الوقت الحالي.

ووفقا لتصريحات المتحدثين السابقين فإن مستقبل القطاع لا يمكن تحديده إلا بعد ظهور كامل تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد العالم، غير أنهم يبدون تفاؤلا بشأن المستقبل.

ولمواجهة أية تداعيات للفيروس شكلت الحكومة المصرية لجنة مشتركة من القطاعين الصحي والسياحي تنعقد بشكل دائم لبحث مستجدات التأثيرات، في وقت تستمر فيه جهود التنشيط السياحي بالخارج ومحاولات جلب السياح الجدد، بجانب تعميم تعليمات بشأن البيئة والصحة والوقاية بين العاملين في المنشآت السياحية.

جامع الفنا بمراكش أحد المعالم السياحية البارزة في المغرب (مواقع التواصل)

المغرب.. تأثير محدود

في المغرب، لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن حجم إلغاء الحجوزات بسبب فيروس كورونا، بالمقابل يتحدث المسؤولون بالقطاع السياحي والفندقي عن تأجيلات.

لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أكثر من عشرة آلاف إلغاء حجز بمدينة مراكش، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية بالمغرب.

كما علقت الخطوط الجوية الملكية رحلاتها، بشكل مؤقت، ابتداء من الأحد الماضي 8 مارس/آذار الجاري، نحو ميلانو والبندقية على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين.

وشكل مهنيو قطاع السياحة وأرباب الفنادق خلية أزمة للمتابعة واتخاذ التدابير الاحتياطية.

وعلى الجانب الرسمي، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحالة الوبائية الحالية بالمغرب في وضعية عادية، وأن حكومته مستعدة للتعامل مع أي تطور.

وأوضح رئيس الحكومة -في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 مارس/آذار الجاري- أن هناك سيناريوهات محددة للتعامل مع أي مستجد وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ.

عمر الرياحي: وكالات الأسفار تأثرت بشكل سلبي وخسرت الكثير (الجزيرة )

تونس.. خسائر لوكالات الأسفار

أمام تراجع أغلب الأسواق السياحية الأوروبية على خلفية انتشار فيروس كورونا وما سببه ذلك من اضطراب وشلل في قطاعات النقل الجوي والبحري، فإن تونس كمعظم الوجهات السياحية العالمية -يقول مراقبون- ستتأثر سلبا بهذه الأزمة الصحية، وقد تفضي إلى تدني عدد الوافدين بحوالي 40% حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل، خاصة في ظل انخفاض توافد السياح من الأقطار المجاورة في شهر رمضان المبارك.

ويشير معز قاسم وهو أستاذ جامعي ومختص في الشأن السياحي في حديث للجزيرة نت، إلى أن نسبة السياح الأوروبيين تمثل نحو 30% من العدد الإجمالي للوافدين على الوجهة السياحية التونسية.

بدوره، أوضح عمر الرياحي مدير الجامعة لوكالات الأسفار والسياحة، أن وكالات الأسفار تأثرت بشكل سلبي وخسرت الكثير من الأموال بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إلغاء عديد الرحلات المبرمجة نحو إيطاليا وأوروبا والسعودية.

لكنه قال للجزيرة نت، "لا توجد أرقام ومعطيات دقيقة حول الموظفين الذين وقع تسريحهم".

من جانبه، توقع رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بسام الوكيل، أن تشهد الصناعة التونسية خسائر في الستة أشهر المقبلة قد تتراوح بين 30% و40% من القدرة الإنتاجية.

أما الصادق جبنون المحلل الاقتصادي فعبر عن اعتقاده بأن عجز الميزان التجاري بين تونس والصين سيتفاقم أكثر، في وقت يبلغ هذا العجز حاليا ستة مليارات دينار (من مجمل 19 مليار دينار).

وتشير الأرقام أيضا إلى إلغاء 42 سلسلة من الرحلات الجوية غير المنتظمة بين تونس وجدة وبين تونس والمدينة المنورة، منها 28 سلسلة تعود للخطوط الجوية التونسيّة و14 سلسلة لشركة الطيران الجديد "نوفلار"، تبعا لقرار السعودية تعليق دخول المعتمرين إلى أراضيها لتجنّب إمكانية انتشار فيروس كورونا.

بحيرة أوزنغول تمثل وجهة سياحية مفضلة للسياح في تركيا (الجزيرة نت-أرشيف)

تركيا.. ربة ضارة نافعة

ما زال مشهد تأثر القطاع السياحي في تركيا بانتشار فيروس كورونا ملتبسا، بين بيانات تتحدث عن خسائر محدودة تكبدها القطاع وأخرى تشير إلى استفادته من كون تركيا واحدة من الوجهات السياحية القليلة التي ما زالت آمنة نسبيا من مرض كورونا.

وانحسرت الخسائر في وقف استقبال السياح الصينيين الذين تم إلغاء ثلاثين ألف حجز فندقي لهم في مناطق كابادوكيا ودينيزلي ونيفشهير وإسطنبول.

كما تم تسجيل انخفاض في عدد رحلات الخطوط الجوية التركية إلى سبعة مطارات في إيطاليا من 119 رحلة إلى 52 أسبوعيا.

بالمقابل، تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير في أعداد السياح القادمين من دول أخرى (غير الصين وإيطاليا) أهمها الفلبين وباكستان وألمانيا واليونان وبريطانيا.

وحافظت الغرف الفندقية على معدل الأسعار ذاته ومستويات الإشغال نفسها بشكل عام في مناطق السياحة الربيعية التركية خاصة إسطنبول وأنطاليا وفتحية.

ولم تعلن قطاعات السياحة أو المؤسسات النقابية عن تسجيل حالات استغناء عن اليد العاملة في هذا القطاع بصورة استثنائية.

ويتوقع رئيس اتحاد أصحاب الفنادق السياحية في كابادوكيا يعقوب دينلار أن تتجاوز تركيا مشكلة انخفاض السياحة القادمة من الصين وإيطاليا مطلع أبريل/نيسان المقبل.

عدد رحلات الطيران انخفضت بشكل كبير في مطار بيروت أخيرا بعد انتشار فيروس كورونا (الجزيرة)

أرقام دالة

* مصر

- تساهم السياحة الوافدة بـ15% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

- يرتبط بالنشاط السياحي نحو ثلاثة ملايين مصري.

- يعمل بالقطاع السياحي بها بشكل مباشر أكثر من ثلاثمئة ألف، بحسب بيانات رسمية.

- بلغ نصيب القطاع الخاص نحو 98% من النشاط السياحي.

- بلغ عدد السياح الوافدين على مصر أكثر من 12 مليون سائح، وفق أرقام رسمية عن العام الماضي وكان متوقعا زيادة الرقم بنسبة 30% وفق بيانات رسمية.

- حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت نحو 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019.

* الأردن

- يبلغ عدد العاملين في المنشآت السياحية الـ53 ألف عامل.

- ارتفعت إيرادات القطاع السياحي بالأردن في عام 2019 إلى 4.11 مليارات دينار (5.8 مليارات دولار)، بحسب البنك المركزي الأردني.

* المغرب

- تشكل السياحة في المغرب 7% من الناتج الداخلي الخام.

- يوفر قطاع السياحة 750 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي نسبة التشغيل اقتصاديا.

- بلغ عدد السياح غير المقيمين نهاية عام 2019 حوالي 13 مليون سائح، بارتفاع نسبته 5.2%، مقارنة مع عام 2018.

- حقق قطاع السياحة عائدات بقيمة 78.6 مليار درهم (8.11 مليارات دولار) في عام 2019،، بارتفاع7.7% عن عام 2018.

* لبنان

- عدد شركات السفر في لبنان المعتمدة هو 213 شركة.

- يساهم القطاع السياحي اللبناني بحدود 25/% من الناتج المحلي اللبناني، وكانت نسبة نمو القطاع قد بلغت7% عام 2018.

- يساهم القطاع بتأمين فرص عمل لنحو 25% من اليد العاملة اللبنانية، لكنه تراجع في السنوات الماضية إلى حدود 19%.

- استقبل لبنان خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2019 ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف سائح، بحسب وزير السياحة اللبناني السابق أواديس كيدانيان.

تركيا استقبلت نحو 52 مليون سائح في عام 2019 (الجزيرة)

* تونس

- تمثل نسبة السياح الأوروبيين 29.6% من العدد الإجمالي للوافدين على الوجهات السياحية التونسية.

- استقطبت تونس سنة 2019 حوالي 124 ألف سائح إيطالي وأكثر من 890 ألف سائح فرنسي، فيما بلغ عدد السياح الصينيين نحو ثلاثين ألف سائح وهي من أكثر الأسواق تأثرا بوباء كورونا في الوقت الحالي.

- استقطبت تونس حتى فبراير/شباط الماضي نحو مليون و55 ألف سائح بزيادة 9.8%.

- بلغت الإيردات عن هذه الفترة 723.4 مليون دينار تونسي بزيادة 27.6%، وفق ما ذكرت نبيهة بوستة عن مركز دراسات وزارة السياحة للجزيرة نت.

- بلغ عدد السياح الوافدين على تونس في عام 2019 نحو 9.4 ملايين سائح، حسب وسائل إعلام محلية.

- وصلت إيرادات القطاع السياحي في تونس إلى ما يفوق 5.5 مليارات دينار تونسي العام الماضي.

تركيا

- بلغ عدد السياح الوافدين على تركيا خلال عام 2019 نحو 51.7 مليون سائح.

- وصلت إيرادات القطاع السياحي في تركيا خلال العام الماضي، إلى 34.5 مليار دولار .