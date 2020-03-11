مع انخفاض أسعار النفط.. أسهم أرامكو تهوي والرياض تشدد سياسة التقشف
تراجعت أسهم أرامكو السعودية بشكل حادا بعد ظهر اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض في أسعار النفط 1% بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات، في حين شككت روسيا في قرار السعودية زيادة طاقة إنتاج النفط.
يأتي ذلك في وقت قالت مصادر لرويترز إن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20% لمواجهة تراجع أسعار الخام.
وقالت السعودية اليوم الأربعاء إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بعد يوم من إعلانها زيادة قياسية لإمدادات الخام في معركة على حصص السوق هوت بالأسعار العالمية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وقد يُنظر لإعلان اليوم كخطوة أخرى لتأجيج حرب الأسعار مع موسكو بعد انهيار اتفاق خفض إمدادات النفط بين أوبك وروسيا الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أكثر من 1%.
وبحلول الساعة 07:40 بالتوقيت العالمي، كان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1%، ليستقر عند 36.81 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2% ليسجل 33.94 دولارا.
تشكيك روسي
في الأثناء، شككت روسيا في قرار السعودية زيادة طاقة إنتاج النفط، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن خطط السعودية لزيادة طاقة إنتاج النفط "ليست الخيار الأفضل على الأرجح"، مع احتدام الخلافات بشأن سياسة إنتاج الخام بين الموردين الكبيرين.
وأضاف أن السعودية "تبادر لترويج منتجاتها" في الأسواق العالمية، وأن بلاده تجري اتصالات هاتفية عديدة مع أوبك وغير الأعضاء.
وقالت موسكو إن شركات النفط الروسية قد تزيد الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وربما بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا، مما هوى بالروبل والأسهم الروسية.
وانهارت محادثات الأسبوع الماضي بين أعضاء أوبك بلس، وهو تحالف غير رسمي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ظل يدعم الأسعار منذ 2016.
ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج.
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دعم إماراتي
ودخلت الإمارات على الخط، حيث أكدت أنها على استعداد لزيادة إمداداتها من النفط بنحو مليون برميل يوميا الشهر المقبل.
وقالت مجموعة "أدنوك" الحكومية في بيان إنها "تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل"، أي بأكثر من مليون برميل من معدل الإنتاج اليومي الحالي.
تقشف
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20%، في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطلب أُرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.
وذكر أحد المصادر أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق.
ورفضت موسكو الاقتراح، لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي بأسعار الخام.
وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات إلى الإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20% و30% في ميزانياتها للعام 2020، بحسب ما أوردت رويترز.
وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20%، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.
وتعتمد السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر ثمانين دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 مليار ريال (50 مليار دولار).
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى نسبة في خانة العشرات، في حين توقعت الحكومة عجزا نسبته 6.4% في ديسمبر/كانون الأول.
ويقول محللون إن السعودية يمكن أن تتحمل أسعار النفط الأقل إذا استمرت المواجهة مع روسيا بفضل احتياطياتها الأجنبية الضخمة، لكن قد تحتاج لزيادة الاقتراض إلى جانب خفض الإنفاق.
وصعدت الرياض المواجهة مع موسكو يوم الثلاثاء بإعلانها زيادة إمدادات الخام لمستويات قياسية مرتفعة في أبريل/نيسان، فيما بدا أنه رفض لمبادرات من موسكو من أجل إجراء محادثات جديدة.
وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في 2014 حين تخلت المملكة عن إستراتيجية دعم الأسعار من أجل اقتناص الحصص بالسوق.
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