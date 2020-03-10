مع انخفاض أعدادهم ووفاة أحدهم.. مصر تستقبل السياح رغم فيروس كورونا

في بدايات ظهور فيروس كورونا في الصين، تراجعت أعداد السياح القادمين من الصين إلى مصر تدريجيا، بحسب عاملين بالسياحة والأنشطة المرتبطة بها.

يقول أحمد -وهو مرشد سياحي يعمل بالأقصر جنوبا- إن السياحة بالمدينة تأثرت بشدة بنقص السياح الصينيين، الذين كان لهم الفضل في انتعاش السياحة بمصر منذ عام 2016 عقب زيارة رئيس الصين شي جين بينغ مصر.

وبلغ عدد المصابين بمصر بالفيروس 55 حالة، توفى أحدهم بمدينة الغردقة على البحر الأحمر، وهو سائح ألماني.

ويؤكد أحمد للجزيرة نت أن النقص شمل أيضا السياح القادمين من أوروبا وأميركا، بالتزامن مع تزايد الإعلان عن إصابات في مختلف دول العالم، وكانت الأنشطة المعتمدة على السياحة كالمطاعم هي الأشد تأثرا أكثر من المزارات السياحية المفتوحة، وفق صاحب أحد المطاعم بالأقصر.

وبحسب زوار لمزارات أثرية في الأقصر وأسوان جنوبا، فقد تناقصت أعداد الزائرين مع ازدياد أرقام الإصابات عالميا وإعلان عدد من الدول عن وصول مواطنيها مصابين بالفيروس أثناء وجودهم بمصر.

وكشفت جولة للجزيرة نت في أشهر مناطق مصر الأثرية وهي منطقة الأهرامات، عن تراجع الزوار الأجانب.