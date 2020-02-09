"قطر غاز" توقع اتفاقا مع "شل" لتصدير الغاز المسال للكويت

أعلنت شركة قطر غاز توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأجل مع شركة شل لتصدير مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال للكويت اعتبارا من العام الجاري. وتصل مدة الاتفاقية إلى 15 عاما.

وسيكون تصدير الغاز من مشروع قطر غاز أربعة، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول التي تستحوذ على 70% منه، وشل التي تمتلك الحصة المتبقية.

تأتي الاتفاقية عقب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية مطلع العام الجاري لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن من الغاز المسال سنويا إلى الكويت لمدة 15 عاما.

وقطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا، وهو ما يشكل زيادة بـ64% مقارنة بمستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.

اتفاقات عالمية

خلال الأشهر القليلة الماضية حققت قطر غاز العديد من الإنجازات على صعيد تصدير الغاز بينها:

- فبراير/شباط 2020: تزويد محطة استقبال "موندرا" الهندية بشحنة تشغيلية من الغاز الطبيعي المسال.

- يناير/كانون الثاني 2020: تسليم أولى شحنات الغاز على متن ناقلة كيوفليكس إلى الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية المسماة "Summit LNG" في بنغلاديش.

- ديسمبر/كانون الأول 2019: تسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 إلى الهند.

- سبتمبر/أيلول 2019: تسليم أولى شحنات الغاز على متن ناقلة من طراز كيوفليكس لشركة "Petrobangla".