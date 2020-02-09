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السعودية أكبر الخاسرين.. مخاوف كورونا تلقي بظلالها على بورصات الخليج

مؤشر البورصة السعودية نزل إلى أدنى مستوى له في شهرين (رويترز)
مؤشر البورصة السعودية نزل إلى أدنى مستوى له في شهرين (رويترز)

انخفضت معظم أسواق الأسهم الكبرى في منطقة الخليج اليوم الأحد، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر؛ نتيجة انخفاض أسهم البنوك والبتروكيماويات، وسط تراجع أسعار النفط جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت أسعار النفط تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي، مع ابتعاد المضاربين عن السوق بسبب ضعف أرقام الاستهلاك وتوقعات بأن فيروس كورونا -الذي أودى بحياة أكثر من ثمانمئة شخصا- سيظل يضغط على الطلب.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1.3% تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.7%، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6%، ليغلق عن 7953 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في نحو شهرين.

ووصلت خسائر مؤشر السوق السعودية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 436 نقطة، أي بنسبة 5.2% مقارنة بنهاية العام 2019، وفق ما أورده موقع "أرقام" المتخصص في الأخبار الاقتصادية.

وارتفع سهم شركة أرامكو العملاقة المملوكة للدولة عند الإغلاق 25 إلى 34.05 ريال، بعد الخسائر التي مني بها في وقت سابق، وهبط خلالها إلى 32.8 ريالا، مقتربا من سعر الطرح البالغ 32 ريالا.

وفي دبي، هبط المؤشر 0.6%، كما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.5%، وفي سلطنة عمان انخفض المؤشر 0.07%، كما نزل مؤشر بورصة الكويت 0.36%.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بشكل طفيف جدا وبنسبة 0.06%، كما زادت البورصة البحرينية بـ0.15%.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز
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