أفكار مبتكرة لكسب المال من الإنترنت
يفترض الغالبية العظمى من الأشخاص أن كسب المال عبر الإنترنت أمر سريع وعادل وسهل للغاية، ويعتبرون أن كل ما عليهم فعله هو إنشاء مدونة من البداية، ويبدؤون في كسب الدخل بين عشية وضحاها، لكن الواقع مختلف تماما.
فالكاتب دييغو أورتيث كتب -في تقرير نشرته مجلة "إمبرندياندو إيستورياس" الإسبانية- أنه إذا رغبت بكسب المال عبر الإنترنت، سيتعين عليك العمل بذكاء، وتجربة أشياء جديدة، والتعلم باستمرار، وتكريس نفسك، ليكون لديك العقلية الصحيحة لاستكشاف جميع المزايا التي تقدمها شبكة الإنترنت.
- موقع إير بي أن بي: شركة أنشئت عام 2008 تربط الأشخاص الذين يحتاجون إلى تأجير واستئجار أماكن للسكن، مع مجموعة واسعة من المؤجرين حول العالم، توجد هذه الخدمة في 192 دولة، بأكثر من ثلاثين ألف مدينة، وهي حاليا إحدى الصفحات الأكثر زيارة لإجراء حجوزات الإقامة في العطلات.
يمكن لمئات الآلاف من الأشخاص كسب المال من خلال استغلال تلك المساحات التي لا يستخدمونها، لذلك، إذا كان لديك غرفة في منزل أو شقة فارغة، يمكنك كسب المال عبر الإنترنت إذا قمت بالتسجيل كمضيف على موقع "إير بي أن بي" ونشر مقر سكنك.
- تايم باكس: موقع مخصص للمكافآت الذي تدفع لك مقابل مشاهدة مقاطع فيديو وعروض مرحة، فضلا عن متابعة الأشخاص على موقع إنستغرام وغيرها.
- برامج المشاركة التسويقية: هناك العديد من البرامج التي يمكنك من خلالها كسب المال عبر الإنترنت من خلال التوصية بمنتجات طرف آخر. وأحد أشهر البرامج هو برنامج أمازون للتسويق بالمشاركة، على كل عملية بيع على أمازون يمكنك تلقي عمولة.
- كليك بانك: هي الأكثر شهرة واستخداما، التي تتميز بالأساس بعمولاتها الجذابة للغاية، حيث يمكنك كسب عمولة تصل إلى 70% مع عدد كبير من المنتجات، إلى جانب عديد المزايا الأخرى.
|أحد أشهر برامج المشاركة التسويقية هو برنامج أمازون للتسويق بالمشاركة (الأناضول)
- مساعد افتراضي: يشمل العمل كمساعد افتراضي وظائف مختلفة تعتمد على ما يطلبه عميلك منك، يمكن أن تتراوح أنشطة المساعد الافتراضي بين الرد على رسائل البريد الإلكتروني وجدولة مواعيد الأعمال وإنشاء المقالات وإجراء المكالمات وإدارة العملاء.
ويكمن عنصر الجاذبية في اتباع مثل هذه الطريقة لكسب المال عبر الإنترنت في أن وظيفة المساعد الافتراضي لا يحتاج إلى معرفة أو خبرة سابقة واسعة النطاق. وينبغي أن يكون المساعد الافتراضي ذا شخصية مرنة جدا ويلبي التزامات العملاء حيث يمكنه العمل بالتوازي مع العديد من الشركات أو رواد الأعمال وهو ما يساهم في زيادة دخله.
- بيع الخدمات والمنتجات: هناك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يمكنك تقديمها على الإنترنت. على سبيل المثال، يمكنك القيام بدورات تدريبية أو بيع بعض أنواع الأكواب أو بعض المنتجات التي تراها مناسبة لمجتمعك.
وإذا كنت ترغب في بيع منتجاتك عبر الإنترنت، فإن الأمر الأكثر طبيعية هو أن تؤسس متجرا على الإنترنت. اليوم، يوجد أدوات قوية جدا مثل متجر "شوبيفي"، الذي يتيح لك إنشاء متاجر عبر الإنترنت في غضون دقائق.
الترجمة: إذا كنت تتقن لغتين أو أكثر، فيمكنك تقديم خدمات الترجمة الخاصة بك وكسب المال عبر الإنترنت، وأصبحت هذه الخدمة مصدر دخل مثيرا للاهتمام لأولئك الذين يتعلمون كيفية الحصول على العملاء ومعرفة أهم جوانب العمل، وفهم ما يبحث عنه العملاء من خلال الترجمات.
- بيع الصور: يوجد على شبكة الإنترنت بنوك صور تتيح لك مقابل رسوم رمزية أو بموجب نموذج الأعمال التجارية، تحميل الصور الخاصة بك إلى مكتباتها حتى يتمكن مستخدموها من شرائها وتتلقى عمولة. من بين أشهر بنوك الصور "أي ستوك".
- بيع عبر سلسلة التجزئة: بيع المنتجات دون الحاجة إلى جني الأرباح لكسب المال عبر الإنترنت. ويعمل الشخص كوسيط بين العميل والبائع، الذي يرسل الغرض الذي اشتراه مباشرة.
- بيع المنتجات المستخدمة: عادة ما نحتفظ بالكتب التي لن نستخدمها في المستقبل بعد الانتهاء من السنة الدراسية. ولعل إحدى الطرق العملية لكسب المال عبر الإنترنت تتمثل في بيع هذه الكتب المستعملة للأشخاص الذين سوف يحتاجونها العام المقبل، ويهتمون بدفع مبلغ أقل مقابل الكتاب الذي استخدمته بالفعل.
اليوم، لا تستطيع بيع كتبك فحسب، بل يمكنك أيضا عرض الملابس والأجهزة المنزلية والتكنولوجية وغيرها.
- إدارة الشبكات الاجتماعية: إذا كنت تحب الشبكات الاجتماعية، أو كنت خبيرا في العالم الرقمي أو درست دورات التسويق الرقمي، فيمكنك إنشاء عمل تجاري رقمي يسمح لك بإدارة الشبكات الاجتماعية لأشخاص أو شركات أخرى.
نظرا للازدهار الذي تشهده الشبكات الاجتماعية وأهمية الوجود الرقمي لنمو الشركات، فقد أصبحت إدارة الشبكات الاجتماعية لأطراف خارجية فرصة تجارية قيمة لا تتطلب استثمارات كبيرة.
|يمكنك إنشاء عمل تجاري رقمي يسمح لك بإدارة الشبكات الاجتماعية لأشخاص أو شركات (وكالة الأناضول)
- إنشاء قناة على يوتيوب: يعتبر يوتيوب أحد أسرع المنصات نموا من حيث استخدام أصحاب القنوات والأشخاص العاديين الذين تصبح زيارتهم لأحد مقاطع الفيديو مصدرا لجني الأموال. قبل توضيح كيفية عمل النظام الأساسي، يجب عليك مراجعة سياسات الإيرادات الجديدة، كبيع القنوات للإعلانات مباشرة إلى العلامات التجارية، مثل عرض المنتجات في مقاطع الفيديو أو جعلها جزءا من البيئة الطبيعية للفيديو. وكشفت إحدى وسائل الإعلام أن العشرة الأوائل من مستخدمي هذه المنصة حققوا إيرادات تزيد عن 180 مليون دولار في 2018.
- كن مؤثرا: بفضل ظهور إنستغرام، أصبحت هناك طريقة جديدة لكسب المال من المنزل مربحة للغاية، وهي أن تصبح مؤثرا من خلال الترويج للعلامات التجارية المختلفة. وتتمثل هذه الوظيفة في الإعلان عن منتجات الشركات مقابل أجر اقتصادي أو مقابل منتجات الشركة نفسها. ولعل أهم شيء لتعلم كيفية الحصول على متابعين على إنستغرام هو أن تكون مميزا وتطور أسلوبك وتبدأ في بناء جمهور جذاب للعلامات التجارية.
- خدمات برمجة الويب: بفضل التطور وتنوع طرق كسب المال عبر الإنترنت، أصبحت المعرفة حول برمجة الويب وتطوير الهاتف المحمول وإنشاء التطبيقات، خدمات مطلوبة بشدة، لهذا السبب، يوجد اليوم الكثير من دورات البرمجة، حيث إن هذه المهارات أصبحت مصدر دخل كبير بسبب الطلب على هذه الخدمات.
لذا يمكن أن يكون لديك إمكانية لكسب المال عبر الإنترنت إذا كانت لديك معرفة أو مهارة في البرمجة.
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