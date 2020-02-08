أفكار مبتكرة لكسب المال من الإنترنت

يفترض الغالبية العظمى من الأشخاص أن كسب المال عبر الإنترنت أمر سريع وعادل وسهل للغاية، ويعتبرون أن كل ما عليهم فعله هو إنشاء مدونة من البداية، ويبدؤون في كسب الدخل بين عشية وضحاها، لكن الواقع مختلف تماما.

فالكاتب دييغو أورتيث كتب -في تقرير نشرته مجلة "إمبرندياندو إيستورياس" الإسبانية- أنه إذا رغبت بكسب المال عبر الإنترنت، سيتعين عليك العمل بذكاء، وتجربة أشياء جديدة، والتعلم باستمرار، وتكريس نفسك، ليكون لديك العقلية الصحيحة لاستكشاف جميع المزايا التي تقدمها شبكة الإنترنت.

- موقع إير بي أن بي: شركة أنشئت عام 2008 تربط الأشخاص الذين يحتاجون إلى تأجير واستئجار أماكن للسكن، مع مجموعة واسعة من المؤجرين حول العالم، توجد هذه الخدمة في 192 دولة، بأكثر من ثلاثين ألف مدينة، وهي حاليا إحدى الصفحات الأكثر زيارة لإجراء حجوزات الإقامة في العطلات.

يمكن لمئات الآلاف من الأشخاص كسب المال من خلال استغلال تلك المساحات التي لا يستخدمونها، لذلك، إذا كان لديك غرفة في منزل أو شقة فارغة، يمكنك كسب المال عبر الإنترنت إذا قمت بالتسجيل كمضيف على موقع "إير بي أن بي" ونشر مقر سكنك.

- تايم باكس: موقع مخصص للمكافآت الذي تدفع لك مقابل مشاهدة مقاطع فيديو وعروض مرحة، فضلا عن متابعة الأشخاص على موقع إنستغرام وغيرها.

- برامج المشاركة التسويقية: هناك العديد من البرامج التي يمكنك من خلالها كسب المال عبر الإنترنت من خلال التوصية بمنتجات طرف آخر. وأحد أشهر البرامج هو برنامج أمازون للتسويق بالمشاركة، على كل عملية بيع على أمازون يمكنك تلقي عمولة.

- كليك بانك: هي الأكثر شهرة واستخداما، التي تتميز بالأساس بعمولاتها الجذابة للغاية، حيث يمكنك كسب عمولة تصل إلى 70% مع عدد كبير من المنتجات، إلى جانب عديد المزايا الأخرى.