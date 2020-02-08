لوفيغارو: خمس وظائف ناشئة تفرض نفسها في سوق العمل

يجلب عالم العمل والتوظيف الكثير من الأشياء الجديدة كل عام، طلبات جديدة من الشركات وفرص عمل جديدة وتسميات جديدة لوظائف لم تكن معروفة، مما يجعل متابعة سوق العمل أمرا ضروريا وصعبا في نفس الوقت.

وأفادت صحيفة لوفيغارو أن مجموعة راندستاد فرنسا قامت بفضل أداة البيانات الكبيرة التي تمتلكها، بتحليل الإعلانات المنشورة على أكثر من 11 ألف موقع للتوظيف في الوقت الفعلي، ولاحظت تطور تسميات الوظائف وتغيراتها، مما يجعل من الممكن تحديد الوظائف الناشئة.

ففي العام الماضي -كما أوضحت المجموعة- فرضت خمس وظائف جديدة وجودها في سوق العمل في فرنسا، مشيرة إلى أن مبدأ لافوازييه المشهور "لا شيء يضيع لا شيء يخلق من عدم، كل شيء يتحول" صالح في مجال التوظيف كما يبدو، إذ إن هذه الوظائف في معظمها ليست إلا تطور وظائف كانت موجودة، وهي تعكس تغير احتياجات الشركات وتطور المعرفة، خاصة تحت تأثير التجارة الإلكترونية.

فوتوغراميتر.. قيادة طائرات بدون طيار

مهنة مختلطة، وفي الآن نفسه تتخصص في رسم الخرائط وتحليل التضاريس وتتعلق أيضا بقيادة الطائرات بدون طيار، لذلك فهي مهنة ناشئة مطلوبة في تقييم الموارد الطبيعية والتخطيط للمشاريع على التضاريس الصعبة. ومن الواضح أنها مرتبطة بمهام المسّاحين والمصممين. ولكي تصبح متخصصا في هذا المجال فإنك تحتاج إلى متابعة دورة تدريبية لعدة أيام.

ويصل متوسط ​​الراتب لهؤلاء المتخصصين الجدد ثلاثين ألف يورو سنويا. والحديث هناك عن السوق الفرنسية.

قيادة الطائرات بدون طيار باتت مطلوبة في عالم تقييم الموارد الطبيعية والتخطيط للمشاريع (رويترز)

مدير المناقصات

مدير عروض الأسعار والعطاءات من المهن الجديدة المندرجة ضمن عالم التسويق الرقمي. وتتمثل هذه المهمة التقنية الخاصة في إدارة عملية شراء -على شكل مزادات- للكلمات المفتاحية الحاسمة التي تحسن عروض الحملات التسويقية على محركات البحث. وهو يعمل في عدة قطاعات، مثل البناء على وجه الخصوص، حيث يضمن جودة المقترحات الفنية والتجارية استجابة لطلبات المناقصات.

ويبلغ متوسط ​​راتب هؤلاء المتخصصين 52 ألف يورو سنويا.

المساعد الطبي

قالت الصحيفة الفرنسية إن المساعد الطبي مهنة ناشئة، لا تقوم فقط على العمل الرقمي خلافا للاعتقاد السائد، إذ يتمثل دورها، إلى جانب إدارة العيادة في مساعدة الطبيب، بإجراء بعض الأعمال الطبية البسيطة بدلا منه.

وقد تم توسيع هذه الوظيفة -التي كانت حكرا في السابق على أطباء الأسنان- في سبتمبر/أيلول 2018 من قبل الحكومة، وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في فرنسا بموجب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية في 20 أغسطس/آب 2019، والهدف هو تفريغ الطبيب حتى يتمكن من توفير الوقت اللازم لأكثر الحالات تعقيدا.

ويصل متوسط ​​راتب هؤلاء المساعدين في المهنة الطبية 24 ألف يورو سنويا.

إدارة المشاريع باتت تركز على تقليل وقت تطوير الابتكارات وتحسين الإنتاجية (غيتي)

"سكروم ماستر".. خبير بالتسيير الرشيق

هو مدرب في أساليب "الإدارة الرشيقة" للمشروعات. ويشرف على أعضاء فريق التطوير باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الرقمية من خلال تطبيق ما يسمى طريقة "السكروم" (فريق تطوير واحد لأجل تحقيق هدف واحد) وهي النهج الأكثر استخداما في الأسلوب الرشيق، وقد تم تبنيها على نطاق واسع من قبل الشركات لتقليل وقت تطوير ابتكاراتها، وتحسين إنتاجيتها. الراتب المتوقع لهذه الوظيفة يصل حوالي ستين ألف يورو سنويا.

الهندسة المعمارية ثلاثية الأبعاد (BIM mager)

قالت عنها لوفيغارو إنها أحدث مهنة ناشئة، وهو نوع جديد من مديري المشاريع في صناعة البناء والتشييد، يمارس مهنته مع برنامج ثلاثي الأبعاد، وهو مسؤول عن إنشاء النموذج الرقمي للمبنى بفضل التقنيات، من خلال دمج جميع بيانات مشروع البناء كمساحة السطح وحجم العناصر والمواد والخصائص البيئية والهندسة المعمارية.

وتتيح هذه الوظيفة إدارة وتحسين مرحلة البناء وتنسيق عمل الفرق، كما تقلل من التأخير وتحسن التكاليف. ويبلغ راتب هذا المدير 42 ألف يورو في السنة، حسب مجموعة راندستاد.