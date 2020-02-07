10 أسرار لإنشاء أعمال ناجحة منذ البداية

وفي هذا السياق، إليك بعض الأسرار التي ستتيح لك تحمل المسؤولية عند بدء الأعمال، وستساعدك أيضا على إنشاء أعمال ناجحة.

تخلص من الديون

قبل البدء في عمل تجاري، ينبغي عليك معرفة كيفية التخلص من الديون التي عليك وتسويتها، فبالإضافة إلى كونها لا تلعب لصالحك على المستوى المالي، فإنها تصرف انتباهك عن الأشياء المهمة وتبقيك في حالة من القلق والتوتر.

إنشاء خطة عمل

لكي يكون عملك صامدا، يتعين عليك إنشاء خطة عمل إستراتيجية تدعمه، لأن تخطيط العمل الإستراتيجي هو الذي سيوضح لك الطريق الصحيح للحصول على نتائج مثمرة، الأمر الذي يجعلك تسير بخطة ثابتة نحو بناء مشروع تجاري ناجح.

على ضوء ذلك، من المهم أن تخطط لعملك طوال العام وتحدد جدول أعمال يومي. سيكون من الأفضل أن تخطط لإستراتيجيات مدتها 90 يوما على مدار السنة لقياس النتائج وتصحيحها والنظر في مدى تطورها، ثم التخطيط للأعمال التي ستقوم بها حسب الشهر، ثم حسب الأسبوع.

التخطيط الإستراتيجي للعمل سيوصلك إلى نتائج مثمرة (غيتي)

لا تحاول إنشاء أعمالك بمفردك

معظم الشركات التي يقع إنشاؤها بواسطة شخص واحد تميل إلى الفشل، لذلك إذا كنت تفكر في ريادة الأعمال، عليك التفكير في تكوين فريق عمل قوي ومتكامل. يجب أن تتأكد من أن لديك مصمما جيدا وشخصا يحيط علما بتفاصيل السوق التي ستستثمر فيها، فضلا عن المطورين والبائعين وغيرهم.

حاول أن تبحث عن الأشخاص الذين يكملونك والذين ستتعامل معهم كشركاء وليس كموظفين، لأن القيام بذلك سيساهم في تحويل أفكارك إلى أعمال ناجحة.

في المقابل، لا يعني ذلك أنه لا يمكنك القيام بذلك بمفردك، لأن هناك العديد من حالات الأعمال الناجحة التي أنشأها شخص واحد.

وفي حال قررت بدء مشروع بمفردك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية هي بديل قوي للغاية يسمح لك بتفويض أنشطة مهمة لعملك، هذا بالإضافة إلى الإنترنت، حيث يمكنك التواصل مع الأشخاص المشار إليهم بغض النظر عن المسافة بينكم.

إدارة النفقات

من المهم أن تكون ذكيا بشأن التعامل مع الأموال التي تجنيها، وبالتالي، عند استلام أول مبلغ تجنب إنفاقه على أشياء ترفيهية. في هذه الحالة، سيكون من الأفضل إعادة استثمار هذه الأموال في عملك، وعندما يكون هذا العمل مربحا سيحين الوقت لمكافأة نفسك.

ويكمن الخطأ الذي يرتكبه العديد من رواد الأعمال الشباب في أنهم يحولون مداخيل العمل إلى مصروف الجيب، أي أن دخل العمل لديهم يصبح مسؤولا عن الحفاظ على نمط حياتهم.

وفي حالة الاستثمار ينبغي عليك أن تكون حذرا بشأن الشخص الذي تفكر في الاستثمار معه، لأن المستثمرين سيتحولون إلى مساهمين، وهذا يعني أن هذه العلاقة ستصبح نوعا من الارتباط.

ولا تقلق إذا لم يكن لديك المال لتدفعه مقابل مكتب كبير، وتذكر أن العديد من الشركات الناجحة بدأت في منازل مؤسسيها، على غرار شركة أبل وأمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها من الشركات الأخرى.

للنجاح في ريادة الأعمال عليك تكوين فريق عمل قوي ومتكامل (بيكسلز)