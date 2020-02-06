اليمن.. لماذا أصبحت الأوراق النقدية عبئا على حياة الناس؟

محمد عبد الملك–الجزيرة نت

"نعيش في جحيم الحرب، وبصعوبة نتدبر أمور حياتنا، لا نتسلم حتى رواتبنا، وبالتالي لم يكن تنقصنا مشكلة ازدواجية التعامل بالأوراق النقدية الجديدة الخاصة بالحكومة الشرعية والأوراق القديمة التي يتمسك بها الحوثيون لأننا لا نملك المال أصلا".

هكذا أجاب المعلم اليمني محمد سعدان على سؤال للجزيرة نت حول الإشكالات التي يواجهها عند التعامل بالأوراق المزدوجة.

ويعتبر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء قرار منعه التداول بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة خطوة مهمة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، في حين يرجع البنك المركزي بعدن أسباب طباعة أوراق النقد الجديدة إلى محاولته إنهاء مشكلة تفاقم الأزمة النقدية في البلاد ودفع المرتبات.

انعكاسات سلبية

لم تتوقف أزمة ازدواجية التعامل بالأوراق النقدية عند صعوبة التعامل بها في بعض المحافظات التي تديرها الحكومة، وصعوبة تعامل المواطنين بها في مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن الأعباء الاقتصادية لهذه الأزمة انعكست سلبا على مسألة القدرة الشرائية للمواطنين في أغلب المحافظات، الذين أصبحوا مجبرين على شراء السلعة نفسها بأسعار متفاوتة، ويعتمد ذلك على نوع العملة التي يمتلكونها.

ويقول هشام عبد المجيد (يقيم في صنعاء) في حديث مع الجزيرة نت إن الحوثيين يجبرون التجار على وضع لافتات في المتاجر تطلب من الزبائن عدم التعامل بالأوراق الجديدة، وإن المحلات لا تتعامل بها، ولكن بعض التجار -خاصة أصحاب المحلات الصغيرة أو البسطات وبائعي القات (شجرة يمضغها اليمنيون كعادة يومية)- ما زالوا يتعاملون بها بشكل غير رسمي، ويستغلون ذلك لبيع السلع بأسعار أعلى إذا كان الدفع بالأوراق القديمة، وبفارق قد يصل إلى ألفي ريال في السلعة الواحدة.