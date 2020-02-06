ضمن جهود احتواء كورونا.. الصين تعتمد سياسات خاصة بالإعفاء الضريبي والقروض

اعتمد مجلس الوزراء الصيني سياسات خاصة بالإعفاء الضريبي والقروض، في إطار تعزيز جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح عدة مناطق في البلاد، ومن السياسات الجديدة دعم الإمدادات الطبية وضرورات الحياة اليومية للمواطنين.

وفي إطار السياسات المؤقتة، فإن الشركات التي تنتج إمدادات رئيسية خاصة بمكافحة الفيروس، ستحظى بإعفاء كامل من الضرائب على مدفوعات المنشآت اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية، على أن ينفذ هذا الخصم مرة واحدة، حسبما ورد في بيان صدر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس لي كه تشيانغ.

كما سيتم إعفاء عائدات نقل إمدادات الطوارئ الرئيسية وخدمات النقل العام والبريد السريع من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للبيان.

كما ستلغى رسوم التسجيل الخاصة بالعقاقير والمعدات الطبية الخاصة باحتواء فيروس كورونا، وسيزيد الدعم المخصص للبحث والتطوير فيما يتعلق بالعقاقير واللقاحات.

وحثّ الاجتماع البنوك على توفير قروض ميسرة بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 1.6% للشركات التي تنتج أو تنقل أو تبيع الإمدادات الطبية والضرورات الحياتية.

كما حثّ الاجتماع على تعزيز الرقابة والقضاء بشكل صارم على الأعمال غير القانونية التي تستهدف الاحتيال فيما يخص الاعتمادات المالية والصناديق الائتمانية.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان بالصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وحتى اليوم الخميس ارتفعت حصيلته إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان.