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تونس.. حقل نوارة للغاز يبدأ الإنتاج رسميا

بلغت القيمة الاستثمارية لمشروع حقل نوارة للغاز 1.25 مليار دولار (الجزيرة)
بلغت القيمة الاستثمارية لمشروع حقل نوارة للغاز 1.25 مليار دولار (الجزيرة)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، أن حقل نوارة للغاز الطبيعي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد بدأ اليوم الأربعاء تشغيله، وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50%.

وقال الشاهد "إنه يوم تاريخي دخول حقل نوارة حيز الإنتاج.. أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية (بلغت) 3.5 مليارات دينار (1.25 مليار دولار)".

وأضاف أن طاقة المشروع الإنتاجية كبيرة تبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا أي ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز. وتوقع رئيس الحكومة أن يرفع المشروع النمو الاقتصادي للبلاد بحوالي 1%.

وبحسب الشاهد، فإن الحقل سيساهم بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل، وسيمكن من تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20% وتخفيف العجز التجاري 7%.

وتتوقع تونس مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام.

والمشروع مملوك لشركة "أو.إم.في" النمساوية والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية. وتم اكتشاف حقل "نوارة" سنة 2006 بعد عمليتي حفر نجم عنهما إحداث ثماني آبار ناجحة سنة 2010.

ويعاني اقتصاد البلاد تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي عام 2019 إلى 6.85 مليارات دولار.

ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة العجز الطاقي 52% سنة 2018، مقابل 49% سنة 2017.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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