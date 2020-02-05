رويترز: "القطرية" تعتزم شراء 49% من "رواند إير" وتتطلع لحصة أكبر في "لاتام"

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر اليوم الأربعاء أن الشركة تجري محادثات لشراء 49% من أسهم شركة الطيران "رواند إير"، وأنها مهتمة برفع حصتها في مجموعة "لاتام إيرلاينز" إلى 20%.

وسيوسع شراء حصة في شركة طيران أفريقية نطاق أعمال الخطوط القطرية في واحدة من أسرع المناطق نموا بقطاع الطيران في العالم.

وقال الباكر للصحفيين في الدوحة "نحن مفاوضون أقوياء.. سنأخذ وقتنا في التفاوض"، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وتسير "رواند إير" رحلات إلى 29 وجهة أغلبها في أفريقيا، لكن لها أيضا رحلات إلى دبي ومومباي وبروكسل.

وأكدت رئيستها التنفيذية إيفون مانزي ماكولو لوكالة "رويترز" أن المحادثات جارية لبيع حصة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت الخطوط القطرية -التي تسير رحلات إلى أكثر من 160 وجهة- اتفقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على شراء 60% من أسهم مطار جديد في رواندا.

"رواند إير" تسير رحلات إلى 29 وجهة أغلبها في أفريقيا (رويترز)

وأكد الباكر -أحد أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران- أن القطرية قد تكون مهتمة بزيادة حصتها في مجموعة "لاتام إيرلاينز"، وأنها تعمل مع المساهم الآخر فيها "دلتا إيرلاينز".

وقال لرويترز "حين تُتاح الفرصة المناسبة والسعر المناسب سندرس زيادة استثمارنا في لاتام"، مضيفا أن الخطوط القطرية ستكون مهتمة بامتلاك حصة مساوية لدلتا. وتحوز دلتا 20%، في حين تبلغ حصة القطرية 10%.

والخطوط القطرية تحوز بالفعل حصصا في مجموعة "إنترناشيونال إيرلاينز" -الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، وخطوط جنوب الصين، وكاثاي باسيفيك، ولاتام. كما اشترت حصصا في شركات طيران أخرى.

وأبدت القطرية اهتماما بشراء حصة في "إنديغو" الهندية والخطوط الجوية الملكية المغربية.

من جهة أخرى، قال أكبر الباكر إن قمة "كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران" التي تنظمها الخطوط الجوية القطرية بالشراكة مع مركز "كابا" للطيران، تتزامن مع انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأضاف أن الخطوط القطرية أوقفت رحلاتها إلى الصين بسبب التحديات التشغيلية التي تزامنت مع فرض قيود على دخول جميع المسافرين الذين زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، لكنه أوضح أن خطوط الشحن ما زالت متواصلة مع الصين.