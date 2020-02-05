أوهام الاقتصاد من كامب ديفد إلى صفقة القرن.. إسرائيل تربح والعرب يخسرون

عبد الحافظ الصاوي

منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وأميركا تقدم للمنطقة العربية مبادرات السلام، ملوحة بجزرة تحسين الأوضاع الاقتصادية لمن يقبل بأن يكون شريكا للسلام مع إسرائيل، بدءا بمصر، ومرورا بالسلطة الفلسطينية والأردن، وانتهاء ببعض دول الخليج، التي بدأت في التطبيع دون الإعلان عن الدخول في اتفاقيات سلام.

حصدت إسرائيل السلام، وتحسن اقتصادها بمعدلات عالية، بينما تدهور اقتصاد الدول العربية، سواء التي أبرمت اتفاقيات السلام مع إسرائيل أو التي لم تقدم على هذه الخطوة.

فالكيان الصهيوني كان ناتجه المحلي في 1979 نحو 21.5 مليار دولار، قفز في 2018 إلى 370.5 مليار دولار، وهو أعلى من ناتج مصر المحلي الذي بلغ في 2018 بحدود 250 مليار دولار فقط.

جزرة المعونة

بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل "كامب ديفد" في نهاية سبعينيات القرن العشرين، تعهدت أميركا بتقديم معونة اقتصادية وفنية لمصر وإسرائيل، وحصلت مصر على قرابة أربعين مليار دولار منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، من المعونة الأميركية في مشروعات للبنية الأساسية والمعونات الغذائية.

كانت معظم أموال المعونة تعود مرة أخرى لأميركا في شكل مشتريات وأجور لخبراء أميركيين يعملون بمصر، فضلا عن المعونة العسكرية المقدمة لمصر سنويا، بحدود مليار دولار، تأتي في شكل أسلحة ومعدات عسكرية من أميركا.

كانت النتيجة أن حصلت أميركا بموجب برامج المعونة على كافة البيانات والمعلومات التي تخص مصر، في المجالات المختلفة، فضلا عن سياسة أميركا عبر المعونة بكل صورها، إذ كانت مسكنات لا تسمح لمصر لأن تكون دولة اقتصادية قوية.

ولم تتدخر إسرائيل جهدا في التجسس على مصر، على الرغم من الاتفاقيات الرسمية التي سمحت لها باختراق المجال الزراعي والصناعي لمصر، فلم تكد تمر سنوات معدودة، إلا وتعلن مصر عن القبض على جواسيس يعملون لحساب إسرائيل، سواء كانوا صهاينة أو أوروبيين أو للأسف مصريين.