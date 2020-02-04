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نصف اللاجئين إلى ألمانيا منذ 2013 يباشرون عملا نظاميا

ملايين المهاجرين الذين قدموا من بلدان مختلفة اندمجوا سريعا في المجتمع الألماني (الجزيرة)
ملايين المهاجرين الذين قدموا من بلدان مختلفة اندمجوا سريعا في المجتمع الألماني (الجزيرة)

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن نحو نصف اللاجئين الذين جاؤوا إلى ألمانيا منذ العام 2013، يباشرون عملا نظاميا بعد خمسة أعوام من وصولهم.

جاء ذلك في دراسة أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف، وقال فيها "إن الاندماج في سوق العمل يتحقق بشكل أسرع مقارنة باللاجئين في الأعوام الماضية".

وأظهرت الدراسة أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين لديهم وظيفة يعملون بدوام كامل، ولكنها أكدت أن هناك اختلافا كبيرا بين النساء والرجال، حيث إن 29% فقط من اللاجئات حصلن على عمل بعد مرور خمسة أعوام على لجوئهن في ألمانيا، بينما تبلغ النسبة بين الرجال 57%.

يشار إلى أن نسبة العاملين بين اللاجئين إلى ألمانيا عقب الحروب اليوغسلافية منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت أقل بعد مرور خمسة أعوام على قدومهم، وبلغت آنذاك 44% فقط.

وفي مقال نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية في أغسطس/آب الماضي، قال الكاتب روجر بويز إن ملايين المهاجرين الذين قدموا من بلدان مختلفة سرعان ما اندمجوا في المجتمع الألماني، وعوضوا انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وأضاف بويز أن اللاجئين أصبحوا جزءا من القوة العاملة، وأنهم اندمجوا مع زملائهم الألمان، في ظل صغر سنهم وتمتعهم بالقدرة البدنية ومستوى تعليمهم الجيد.

فنظام التعليم والتدريب واللغة الألمانية الذي اتبعوه -يقول الكاتب- جعلهم مؤهلين للخروج مباشرة إلى سوق العمل الذي يحتاجهم.

المصدر : الألمانية
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