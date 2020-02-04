2019 استثنائية للعمالقة.. من يستفيد من تقلبات أسواق النفط في 2020؟

لم يكن لدى المستثمرين الأفراد الذين يتمتعون بمكانة دائمة في أسواق النفط الخام ما يشجعهم خلال العام 2019، حيث فشل السوق في الحفاظ على انتعاشه بداية العام. وفي الواقع، تسبب انقطاع خطوط الأنابيب والتوترات الجيوسياسية والتغيرات الهائلة لقوانين وقود السفن في زعزعة سوق النفط العالمي، مما أدى إلى ارتفاع معدل التقلبات.

وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب أليكس كيماني إن 2019 كان عاما استثنائيا بالنسبة لكبار تجار النفط الذين استفادوا من الأسواق المتقلبة لتحقيق أرباح مادية عبر تجارة النفط.

وأضاف الكاتب أن وكالة بلومبرغ ذكرت أن العشرات من كبار تجار النفط حققوا أرباحا بمليارات الدولارات خلال العام الماضي.

ووفقا لماركو دوناند الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميركوريا" للطاقة -أحد كبار تجار النفط المستقلين- فإن 2019 كان من أفضل الأعوام على الإطلاق في قطاع تجارة النفط.