ألمانيا.. هل ولّى عصر الفوائد البنكية؟

ناقش برنامج "التوك" الألماني "صرامة لكنها عادلة" (Hart aber fair) الادخار في عصر الفوائد المتضائلة للبنوك، وحسابات التوفير المصرفية، التي لا تعود على المودعين بأي فوائد تذكر؛ مما جعل كنز الأموال تحت الوسادة لا يختلف كثيرا عن إيداعها في البنك، وتساءل المشاركون عن طرق التعامل مع أسعار الفائدة المتدنية؟

وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة في سوق الأوراق المالية آنيا كول من أن زمن الفائدة المجزية قد ولى إلى الأبد، وأن أسعار الفائدة لن تعاود الارتفاع مجددا.

وقالت -خلال البرنامج- إن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة، في ظل نظام يستند حتى الآن إلى أسعار الفائدة، في وقت يتميز فيه الألمان بالادخار.

في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني ماركوس بلوميه أسعار الفائدة السلبية بمثابة فرصة مواتية "لا للادخار ولكن للاستثمار".

أما الخبيرة الاقتصادية سارة فاغن كنشت فقد شككت في إمكانية تحول كل مدخر ألماني بين عشية وضحاها إلى مضارب مغامر في البورصة -على سبيل المثال- بدل الادخار في الحسابات البنكية.