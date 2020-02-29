أطلقها قبل نحو 20 عاما.. تنبؤات أغنى رجل بالعالم أضحت حقيقة



وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب بيج ليسكين إن رؤية بيزوس -التي شارك بها خلال ظهور له عام 1999، في برنامج تشارلي روز الحواري- أضحت حقيقة واقعة.

وكشف استطلاعات رأي متخصصة عام 2018 أنه من المرجح أن يبدأ المتسوقون عبر الإنترنت في البحث على موقع أمازون، حتى قبل الدخول إلى محرك بحث مثل غوغل.

مراكز التسوق من الماضي

ذكر الكاتب أنه وقع إغلاق آلاف المحلات التجارية بمراكز التسوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نهاية عالم تجارة التجزئة.

وحسب تقرير لبنك كريدي سويس عام 2017، ستغلق ما بين 20%و25% من مراكز التسوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى أن بيزوس كان محقا بخصوص ما صرح به لمجلة وايرد الأميركية.

الترفيه والراحة الفورية

توقع بيزوس أن المحلات التجارية لن تظل موجودة إلا إذا كان بإمكانها توفير ميزة واحدة على الأقل من بين ميزتين أساسيتين: قيمة الترفيه أو الراحة الفورية.

وخلال حوار أجراه مع مجلة وايرد، قال بيزوس إن قيمة الترفيه سوف تسهم في المحافظة على استمرارية أماكن مثل دور السينما، وأضاف أنه سيتم خوض هذه التجربة عندما تذهب إلى دور السينما، على الرغم من أنه يمكنك استئجار الأفلام دائما.

وأشار الكاتب إلى أن العديد من مراكز التسوق وتجار التجزئة يتبعون هذين المسارين ليتمكنوا من الحفاظ على أهميتهم، حيث يُقدم البعض خبرات عالية التقنية لاستقطاب العملاء إلى مواقعهم.

في المقابل، أراد بيزوس تأمين الراحة الفورية للمستهلكين من خلال إنشاء موقع أمازون.