هل شركتك عالقة بمرحلة الإطلاق؟ إليك أهم الشروط لنجاحها

في تقرير بموقع "أف بي ري" الروسي، قالت الكاتبة لازاريفا فاليريا إن الباحثين كانوا مشغولين لسنوات بالبحث عن الأسباب التي تجعل الشركة عالقة في المكان نفسه بعد مرحلة الإطلاق، وفي هذا الصدد أجروا مقابلات مع المؤسسين والعملاء والموظفين.

وكشفت الدراسة أن هناك شروطا لها الأثر الأكبر في نجاح الشركات، حيث تعد هذه الشروط أكثر أهمية حتى من مدير الشركة أو باعثها.

الابتكار والتطوير مع احترام توجه الشركة

يقال أحيانا إنه ينبغي على الشركة أن تعمل باستمرار على الابتكار والتطوير وعدم البقاء في شكل واحد، وفي الحقيقة، تتميز بعض الشركات بمرونة رائعة، لكن الابتكار المستمر من شأنه أن يضر الشركة، ولا يؤدي إلى نجاح ساحق مثلما يتوقع البعض.

وعلى هذا الأساس، لا يعد دخول الشركات في تجربة جديدة كل ثلاثة أشهر مفيدا. وفي مثل هذه الحالة، سيجد الموظفون صعوبة في مثل هذه التغييرات السريعة، فضلا عن العملاء.