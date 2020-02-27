الأسماك بالجزائر.. أسعار ملتهبة وعائلات لا تتذوقها لأشهر

ليلى منغور-الجزائر

عندما تمر بجانب مطاعم السمك في شارع باب عزون بالجزائر العاصمة تجذبك أنواع وأصناف من المأكولات البحرية الطازجة، لكن التمتع بوجبة متكاملة في مثل هذه المطاعم قد تكلفك آلاف الدنانير، وهي ميزانية لن تتحملها إلا إذا كنت مقتدرا ماليا.

وغابت الأطباق البحرية عن موائد الجزائريين البسطاء خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، فلا يمكن لرجل دخله شبه محدود ولديه أسرة تتكون من ثمانية أو ستة أفراد أن يتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل كما ينصح الأطباء.

استهلاك ضعيف

يحرم الجزائري من استهلاك الأسماك رغم أن بلاده تزخر بثروة بحرية هائلة لأن الشريط الساحلي الجزائري يمتد على طول 1234 كيلومترا، وهناك 14 ولاية ساحلية و33 ميناء للصيد البحري.

وبحسب ما صرح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط للإذاعة الجزائرية في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد بلغ الإنتاج الوطني من الثروة السمكية 387 ألف طن في الثمانينيات، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 72 ألف طن سنويا.

وإذا كان الياباني يتصدر قائمة مستهلكي الأسماك في العالم (80 كيلوغراما سنويا) والأوروبي ما بين 24 و26 كيلوغراما، فإن الجزائري لا يستهلك سوى مئتي غرام في السنة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المنتوج، كما أوضح بلوط الذي كشف أيضا أن الجزائر تستورد أربعمئة ألف طن من السمك سنويا من الخارج.