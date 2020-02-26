كورونا واقتصاد الدول النفطية العربية.. ماذا عن مستقبل التجارة والمشاريع الصينية؟

في الوقت الذي أعلن فيه تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن تأثير كورونا سيكون قصير الأمد ومحدودا، تتناقل وسائل الإعلام انتشار الفيروس في أماكن جديدة خارج الصين مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل وإيران وإيطاليا، وحالات محدودة في بعض الدول العربية.

وهو ما دفع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القول إن على الدول أن تكون حذرة في تقديرها لتأثير كورونا على معدلات النمو الاقتصادي في الصين وعلى مستوى العالم.

فقد ذكرت جورجيفا أن تقديرات محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية بمجموعة العشرين تذهب إلى أن يتراجع النمو بسبب كورونا بنحو 0.4% في الصين، وبنحو 0.1% على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأضافت جورجيفا أن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا ما استمر الفيروس في التفشي لمدة طويلة، وانتشر على نطاق عالمي، ومما يؤيد حذر جورجيفا استمرار البورصات في أميركا وأوروبا في الهبوط بسبب مخاوف كورونا.

ولم يكن سوق النفط بمعزل عن أداء البورصات العالمية، إذا انخفضت الأسعار يوم الاثنين 24 فبراير/شباط 2020 إلى 57.08 دولارا للبرميل من خام برنت، و52.1 دولارا للبرميل من الخام الأميركي.

وفي ظل استمرار المخاوف في الأوساط الاقتصادية بسبب كورونا، ستكون بلا شك الآثار الاقتصادية على الدول العربية النفطية سلبية إلى حد كبير.

وكانت أسعار النفط في السوق الدولية مطلع يناير/كانون الثاني 2020 بنحو 66.2 دولارا لبرميل خام برنت، و61.1 دولارا للبرميل من الخام الأميركي، أي أن نسبة التراجع في أسعار النفط بسبب كورونا بلغت 13.8% لخام برنت و14.7% للخام الأميركي.

وتعتبر الأسعار الحالية غير اقتصادية في ظل تقديرات موازنات الدول العربية النفطية، التي تضم دول الخليج بالإضافة إلى العراق وليبيا والجزائر، وإن كان هناك دول أخرى مصدرة للنفط والغاز ولو بكميات صغيرة مثل مصر، إلا أن هذه الأسعار تعني استمرار الأزمة التمويلية في هذه الدول، واعتمادها على القروض لتمويل عجز الموازنة.

ومما ساعد على أن تكون تأثيرات أزمة كورونا محدودة بالنسبة للميزانيات العربية النفطية، أن غالبيتها في إعداد ميزانية 2020 ذهبت لتقديرات ضعيفة لأسعار النفط، فالسعودية مثلا أعدت تقديرات ميزانيتها عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط، والجزائر عند 45 دولارا للبرميل، وذلك بسبب التحسب للسيناريوهات السيئة لأزمة الحرب التجارية بين الصين وأميركا.

ولكن هذه الفرضية معتبرة في ظل بقاء أسعار النفط عند المستوى المعلن يوم 24 فبراير/شباط الجاري، أما إذا تدهورت أوضاع مواجهة كورونا في الصين وباقي دول العالم فستكون هناك قراءة أخرى أكثر قتامة على اقتصادات الدول النفطية العربية، والتي سيكون أثرها أسرع على وضع الميزانيات العامة.