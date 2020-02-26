مع ظهور كورونا بالكويت.. التجارة تغلق 14 صيدلية رفعت أسعار الكمامات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق 14 صيدلية جديدة لم تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بعد إصابة عدد من المواطنين بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني- إن الفرق التفتيشية التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، استقبلت 205 مكالمات على الخط الساخن، ووصل عدد الصيدليات التي أغلقت للأسباب ذاتها إلى 19 صيدلية حتى الآن.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 حالة، بحسب آخر إحصائية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية وأهمها المسيرات التي تشهدها الشوارع، نتيجة ظهور كورونا، كما شهدت الأسواق حالة شح شديدة في الكمامات ارتفعت على إثرها أسعار بيعها، فوصل سعر بعض الأنواع إلى 3.5 دنانير (نحو 12 دولارا) في غضون ساعات، بعد أن كانت تباع بـ0.75 من الدينار.

وأضافت الوزارة في بيانها أن إغلاق تلك الصيدليات جاء لكونها تبيع بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة وعدم التزامها بقرارات الوزارة، مستغلة الظروف الراهنة مع الاحترازات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت إلى أن الإغلاق نفذ بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بعد مخالفة الصيدليات عدة قوانين من ضمنها مخالفة قرار تحديد أسعار الكمامات الطبية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق خمس صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

وكان الوزير الروضان أصدر قرارا وزاريا بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية، بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، والتي تتراوح أسعارها ما بين 0.1 دينار و1.32 دينار كويتي (الدينار يساوي 3.26 دولارات).