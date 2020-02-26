أزمة الكمامات.. كورونا يغلق المصانع الصينية فكيف ستتصرف أميركا؟

طلبت شركة "وول مارت" -التي تُجبر الموردين أساسا على التصنيع في الصين- من المستهلكين "توفير المال وعيش حياة أفضل"، لكن كيف يمكنهم العيش بشكل أفضل إذا كانت رفوف المتاجر فارغة؟

في تدوينة نشرتها مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، قال الكاتب جوردن شانغ إن الوضع الراهن الذي تعيشه الصين يبدو كأنه نهاية لدورها المركزي في سلاسل التوريد العالمية.

ويشعر الأميركيون بالغضب، حيث قالت المذيعة ماريا بارتيرومو: "إن قادة من عدة مستشفيات في نيويورك أخبروني أن لديهم عقودا مع شركات صينية، حيث كانوا ينتظرون معدات على غرار القفازات البلاستيكية والأقنعة (الكمامات)".

وتذكر أن كل هذه المواد كانت على متن سفن متجهة إلى الولايات المتحدة، إلى أن تراجعت الحكومة الصينية عن إرسال الطلبية واسترجعت الحمولة بحجة أنها بحاجة إليها. لذلك يتساءل الكاتب: كيف يمكن أن يثق أي شخص في الصين مرة أخرى لإنجاح الصفقات في مجال الأعمال؟

المتاجر الكبرى معرضة للخطر الشديد لأنها تحرص على إبقاء المخزونات عند حدها الأدنى (رويترز)

نقص الأقنعة

قدم مدير السياسة التجارية والصناعية الأميركي بيتر نافارو المزيد من الأسباب لقطع الروابط مع الموردين الصينيين، وقال -في إشارة إلى أقنعة "إن 95" المستخدمة للحماية من فيروس كورونا- إن "الصين قد فرضت قيودا على تصدير هذه الأقنعة، ثم أقدمت على تأميم مصنع أميركي في الصين ينتجها".

وأشار الكاتب إلى أن فيروس كورونا كشف عن وجود ثغرة خطيرة، حيث تشهد الولايات المتحدة في الوقت الراهن نقصا في أقنعة "إن 95"، ويذكر أن هذا النوع من الأقنعة ليس الوحيد الذي يحتاجه الأميركيون.

فبالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع المصانع في الصين العمل لأسباب من بينها الافتقار إلى الأقنعة الصناعية، لذلك اتخذت بكين خطوات للإبقاء على هذه المنتجات الصينية داخل البلاد.

وبهذا الشأن، صرّح جوناثان باس -وهو صاحب شركة في لوس أنجلوس- بأن الصين قد أظهرت أنها ستحظر تصدير الأقنعة لحماية شعبها على حساب جميع الناس، وهذا يوضح لنا أن الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لنزوات الصين المتمثلة في خفض صادراتها من المنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة.

ومهما كانت أنواع السلع، فإن من المحتمل أن يتواصل انقطاع التوريد لمدة أطول مما يعتقد أغلب المحللين.

وفي ميناء لونغ بيتش (كاليفورنيا)، قال باس إن حركة الحاويات انخفضت حوالي 40% بسبب إغلاق المصانع الصينية، وكان من المقرر إعادة فتح المصانع الصينية في 9 فبراير/شباط الحالي بعد عشرة أيام من نهاية عطلة السنة القمرية الجديدة.

حيال هذا الشأن، استشهدت سيمينا ميسترينو الكاتبة في مجلة فوربس بشأن قطاع التصنيع في الصين، بالوضع الذي تعيشه مدينة تشنغدو الصينية، حيث تطلب السلطات من المصانع توفير قناعين يوميا لكل عامل.

ولبدء عملية الإنتاج، ينبغي أن يكون للمصنع مخزون من الأقنعة يسد حاجته مدة أسبوعين، ولكن لعدم توفر الأقنعة، عادت خمس شركات فقط إلى العمل من بين حوالي خمسين شركة موجودة خارج المدينة.

ومع ذلك، يبدو أن قطاعات الدفاع التابعة للدولة هي المجال الوحيد الذي استُثني من هذه البداية البطيئة.