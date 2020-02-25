لإطلاق مشروع بميزانية متواضعة.. إليك هذه المفاتيح الرئيسية

إن عدم الابتكار، وليس الميزانية، هو الذي يجعل حوالي 20% من الشركات لا تستمر لأكثر من خمس سنوات.

وفي هذا التقرير، ذكرت مجلة "فينانثاس بيرسوناليس" الإسبانية أنه وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي تحت عنوان "ريادة الأعمال في أميركا اللاتينية"، فإن حوالي 20% فقط من الشركات تستطيع الصمود خلال السنوات الخمس الأولى من إنشائها.

وخلصت العديد من الدراسات الأخرى إلى أن هذا لا يحدث بسبب نقص الميزانية، وإنما بسبب عدم الابتكار. وإذا كانت لديك فكرة عن نشاط تجاري معين وتعتقد أنه مبتكر ولديك أيضا ضمان أن هناك سوقا مهتمة بما ستقدمه، فإنه يجب ألا تعتقد بأن هناك حاجة إلى ميزانية مرتفعة للغاية لتحقيق ذلك. وأوردت المجلة أن المال مهم لبدء عمل تجاري، لكنه ليس كل شيء، لأن هذه الأعمال تتطلب إرادة قوية وأساسا جيدا، فضلا عن تلقي المشورة بشأن الموارد التي ستحتاجها لبدء عملك، وفي هذا التقرير، سلطت المجلة الضوء على بعض النصائح التي قد تكون مفيدة.