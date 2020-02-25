لإطلاق مشروع بميزانية متواضعة.. إليك هذه المفاتيح الرئيسية
إن عدم الابتكار، وليس الميزانية، هو الذي يجعل حوالي 20% من الشركات لا تستمر لأكثر من خمس سنوات.
وفي هذا التقرير، ذكرت مجلة "فينانثاس بيرسوناليس" الإسبانية أنه وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي تحت عنوان "ريادة الأعمال في أميركا اللاتينية"، فإن حوالي 20% فقط من الشركات تستطيع الصمود خلال السنوات الخمس الأولى من إنشائها.
وخلصت العديد من الدراسات الأخرى إلى أن هذا لا يحدث بسبب نقص الميزانية، وإنما بسبب عدم الابتكار.
وإذا كانت لديك فكرة عن نشاط تجاري معين وتعتقد أنه مبتكر ولديك أيضا ضمان أن هناك سوقا مهتمة بما ستقدمه، فإنه يجب ألا تعتقد بأن هناك حاجة إلى ميزانية مرتفعة للغاية لتحقيق ذلك.
وأوردت المجلة أن المال مهم لبدء عمل تجاري، لكنه ليس كل شيء، لأن هذه الأعمال تتطلب إرادة قوية وأساسا جيدا، فضلا عن تلقي المشورة بشأن الموارد التي ستحتاجها لبدء عملك، وفي هذا التقرير، سلطت المجلة الضوء على بعض النصائح التي قد تكون مفيدة.
الرهان على الأعمال التجارية عبر الإنترنت
هذا النوع من الأعمال لا يتطلب استثمارا كبيرا لإطلاقه، لأن عدد مستخدمي الإنترنت يزداد يوميا، هذا بغض النظر عن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشهد تطورا كبيرا.
ولبدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، تحتاج فقط إلى جهاز حاسوب متصل بالإنترنت وإنشاء صفحة ويب ومدونة، بالإضافة إلى تلقي تدريب في المسائل المتعلقة بتسويق المحتوى التي قد تكون مفيدة جدا للتواصل مع جمهورك المستهدف.
تحديد أولويات التمويل
أشارت المجلة إلى ضرورة تحديد أولويات الاستثمارات التي تقوم بها، مثل أجهزة الحاسوب الجديدة، والعناصر التي ستجلب لك حقا عائدا ماليا، أو المواد الأولية، وقبل التفكير في التمويل، يجب أن تسأل نفسك ما إذا كان ذلك سيخدم غرضا محددا، وإذا كانت الإجابة هي لا، فيجب أن تتجاهل الفكرة.
استخدام الخدمات لتوليد التدفق النقدي
إذا كنت تتطلع إلى بدء عمل تجاري قائم على تقديم خدمات، فلن تحتاج إلى الكثير من التدفقات النقدية لبدء العمل، في هذه الحالة، ما عليك سوى إعداد مشروعك والبدء في بيع خدماتك.
ومن المهم التذكير بأن الشركات القائمة على المنتجات تتطلب رأس مال أوليا للبدء، لكن حتى إن لم يكن لديك الأموال اللازمة لبدء عملك على أساس المنتج الذي ترغب فيه اليوم، فلا داعي لليأس.
وشددت المجلة أيضا على ضرورة النظر في الخدمات المقدمة لتوليد التدفقات النقدية وتمويل المنتج، إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعدك التدفق النقدي الإضافي في التوفير بشكل أسرع لإنشاء نموذج أولي للمنتج وبدء الاختبار، لكن عليك التأكد من كتابة جدول زمني وإنشاء ميزانية لمساعدتك على المضي قدما في فكرة عملك.
تصميم النموذج الأولي
في حالة العثور على شخص مستعد للاستثمار في نشاط تجاري قائم على المنتجات، فإنه يجب عليك أن تريه نموذجا، لأن الحصول على نموذج أولي سيسمح لك باختبار المشكلات المحتملة وحلها قبل محاولة تسويق فكرتك، وهو أسلوب تتبناه حتى كبرى الشركات.
في المقابل، قد يؤدي إنشاء منتج سيئ إلى فقدانك لعملائك، لذلك، ابذل قصارى جهدك لإنشاء منتج يخضع للاختبار مع الحرص على إتقانه حتى يكون في أفضل حالاته عند خروجه للسوق.
البحث عن مواقع للتمويل الجماعي
أوردت المجلة أن هناك مواقع خاصة بالتمويل الجماعي مثل كيشستارتر وأنديغوغ التي تحظى بشعبية كبيرة لدى شركات التكنولوجيا الجديدة، والتي يمكن الاستفادة منها.
وتكمن المسألة في أن يضع رواد الأعمال أهدافا مالية ويسعون إلى الوفاء بوعودهم مقابل الحصول على مكافآت مختلفة، وإذا وقع تحقيق هدف التمويل، فإن مواقع التمويل الجماعي تجمع نسبة مئوية من الأموال قبل توزيع الباقي، خلافا لذلك، يسترجع المساهمون الوعود النقدية.
جعل العملاء يدفعون لك المال مسبقا
إن بدء عمل تجاري دون تدفق نقدي أمر مستحيل، حيث تعد المدفوعات المتأخرة أحد الأسباب الرئيسية للكارثة الصناعية، لذلك تأكد من أن لديك إستراتيجية لتلقي الأموال بسرعة منذ البداية.
وفي نهاية المطاف، يكمن السر في أن يكون لديك فكرة رائعة مخالفة لما هو موجود في السوق، لذلك عليك إجراء دراسة قبل كل شيء لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل أشخاص يحتاجون إلى المنتج الذي تنوي تقديمه.
من ناحية أخرى، يعد امتلاك الإبداع لتطوير إستراتيجيات من قبيل جعل العملاء يدفعون مقدما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للقيام "بالدعاية المجانية" حتى يكون لديك ما يكفي من المال، أمرا ضروريا لإطلاق المشاريع.
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