خلال مؤتمر بالدوحة.. دعوة لإنشاء سوق إسلامية للسلع والمعادن في الشرق الأوسط

عماد مراد-الدوحة

دعا مؤتمر المال الإسلامي السادس المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة إلى إنشاء سوق إسلامية للسلع والمعادن في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحاجة الكبيرة لهذه السوق بعد أن تكاثرت البنوك الإسلامية العاملة في المنطقة، ووصلت استثماراتها إلى أكثر من تريليون دولار.

الشروط التي حددتها فكرة إنشاء السوق تقوم على ضرورة وضع خطة دقيقة بالتعاون بين الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين للخروج من جميع المخالفات الشرعية ودراسة البدائل الممكنة، مع السعي الجاد لوضع مؤشر عالمي يعتمد على الربح بديلا عن المؤشرات المعتمدة على الفوائد.

كما حددت فكرة السوق ضرورة الاستفادة من جميع العقود الشرعية المتوفرة مثل بيع الدين والصلح على الدين والوعود والمواعدة بضوابطها، فضلا عن الاستفادة من الأدوات المستعملة المعاصرة المتوفرة في السوق ما دامت لا تتعارض مع ثوابت الشريعة، مثل المنصات الرقمية المختلفة التي باتت محورا مهما من محاور الاقتصاد الحديث.

ويرى أستاذ الاقتصاد والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي، خلال جلسة منصات التداول الإسلامي ضمن فعاليات المؤتمر، ضرورة الانتقال من البدائل إلى المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الاقتصاد الإسلامي ومقاصده، وذلك من خلال إصلاح الخلل في المواجهات التقويمية للمرابحات.

ودعا القره داغي إلى تعاون المؤسسات بجميع أنواعها لإيجاد سوق إسلامية تقوم على الضوابط الشرعية لتداول السلع والمعادن والأوراق المالية على مستوى العالم الإسلامي.

منصات التداول

وحث الدول الإسلامية على ضرورة إيجاد أسواق مالية مشتركة تكون نواة لوحدة اقتصادية وسياسية كما حدث في الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة حل مشكلة السيولة دون الحاجة إلى التورق المنظم من خلال استخدام الآليات والأدوات المحققة للإدارة المتوازنة للسيولة.