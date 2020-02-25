كورونا يقترب من أكبر اقتصاد بالعالم.. البيت الأبيض يطلب حزمة طارئة لحماية ترامب

قبل أسبوعين، قال راسل فوت القائم بأعمال مدير مكتب الميزانية للرئيس ترامب في غرفة الاجتماعات بالبيت الأبيض إن فيروس كورونا المنتشر لم يؤثر على التوقعات الاقتصادية "الوردية" للإدارة.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال الكاتب دانا ميلبانك إن راسل فوت قال "من وجهة نظرنا، لن تكون لفيروس كورونا تداعيات غير متوقعة في هذه المرحلة".

ويتماشى ذلك مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حواره مع قناة "فوكس نيوز"، حيث أوضح أن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع في ما يتعلق بالفيروس القادم من الصين.

ورغم أن ترامب أثناء مغادرته متوجها إلى الهند الأحد الماضي، أعلن أن الرئيس الصيني"سيحل المشكلة"، فإن الوضع في "وول ستريت" يتناقض مع كل تصريحاته.

فقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من ألف نقطة، لينخفض بنسبة 3.5%، كما خفض بنك غولدمان ساكس مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.2% في الربع الأول من العام.

كما أشار بنك "جي بي مورغان" إلى أن عددا من الشركات الأميركية الكبيرة حذرت من آثار الفيروس، ولا يعد ذلك شيئا مقارنة بما يمكن أن يحدث إذا انتشر الفيروس في الولايات المتحدة.

وحسب مراكز مكافحة الأمراض، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 53 حالة، محققا زيادة بـ18 حالة.