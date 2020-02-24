دخلك قد يصل إلى مليون دولار سنويا.. وظائف تجعلك غنيا
هل سئمت من انتظار وصول قيمة البيتكوين إلى المليون دولار حتى تتمكن من التقاعد؟ في الواقع، هناك خيار آخر أكثر عملية، فقد أشار موقع "براين باريز" الأميركي إلى عدد من الوظائف التي يمكن من خلالها كسب الكثير من المال.
مدير صندوق التحوط
إن وظيفة إدارة صناديق التحوط تقوم على مساعدة الأشخاص على الوصول إلى أهدافهم المالية المرجوة، وإن العامل الإيجابي في مهنة مدير صندوق التحوط هو أنك لن تضطر إلى العمل لمدة أربعين ساعة في الأسبوع.
لكن هذا لا يعني أن المهمة سهلة، إذ إنك تتعامل مع المتداولين والمحللين، وتتابع عن كثب الأخبار المالية اليومية، وفي النهاية تعطي الضوء الأخضر لبدء المعاملات.
وستحصل على حصتك من الرسوم والعمولات المدفوعة بناء على مدى نجاحك في الاستثمار، وإذا كنت تتقن عملك جيدا، يمكنك جني حوالي مليوني دولار سنويا.
مطور عقارات
إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة ناجحة في مجال التطوير العقاري، فأنت بحاجة إلى امتلاك العديد من المهارات.
فعلى سبيل المثال، تحتاج إلى امتلاك القدرة على اكتشاف الفرص المربحة، وتحتاج أيضا إلى أن تكون قادرا على جمع المبلغ المناسب من رأس المال، ووضع ميزانيات لمشاريع التطوير، وتقديرات التكلفة، وأن تكون قادرا على التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية.
بالطبع، نظرا لأن هذا المسعى ينطوي على مخاطر كبيرة، فإنه ينبغي أن تكون على استعداد لفكرة أنك قد تفقد الكثير من المال إذا تضرر سوق العقارات.
من جهة أخرى، يكسب مطور العقارات العادي دخلا يصل إلى ستة أرقام، ولكن الأكثر نجاحا يمكن أن يجني أكثر.
محامي القضية
معظم المحامين يكسبون ما يسمح لهم بالعيش المتواضع، وخاصة إذا كنت تعمل في مجالات مثل قانون الضرائب، ولكن إذا كان هدفك هو أن تكون محامي القضايا، حيث تقوم بتسوية أو كسب القضايا المدنية لصالح عملائك، فيمكنك جني الملايين. على الرغم من ذلك، فإن هناك حاجة إلى أن تكون جذابا ومقنعا وصبورا.
ويصل ما يجنيه المحامي العادي إلى حوالي 66 ألف دولار، لكن المحامين البارزين يكسبون الملايين.
شخصية مؤثرة على موقع يوتيوب
أوضح الموقع أن نشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب يعد أمرا بسيطا للغاية، وما عليك سوى أن تشتري كاميرا جيدة وأن تشارك أفكارك على الموقع وسوف تجني الكثير من المال، بينما يشاهد ملايين المشتركين الأوفياء المحتوى الخاص بك.
ولكن يجب أن تتحلى بشخصية فريدة من نوعها، وأن تجد طريقة للتواصل مع جمهور حقيقي، وأن تبتكر دائما أفكارا مثيرة للاهتمام من شأنها أن تجذب انتباه المشاهدين.
ويذكر أن أكثر شخصيات يوتيوب شعبية يتقاضون من يوتيوب مبلغا يتراوح بين 15 و22 مليون دولار.
الأمن السيبراني
أشار الموقع إلى النتائج الكارثية التي يمكن أن تتسبب فيها الاختراقات الأمنية للشركات، حيث إن الشركات التي تقع ضحية لمخترقي البيانات تخسر حوالي 1.42 مليون دولار.
وتعد هذه المسألة مهمة للغاية، لذلك لا تترد الشركات في إنفاق جزء كبير من المال لتوظيف محللي الأمن السيبراني، الذين يبلغ متوسط راتبهم تسعين ألف دولار، ولكن تدفع الشركات الكبرى 250 ألف دولار في السنة لتوظيف أفضل الخبراء لحماية بياناتها.
المراقب الجوي
تعد مهمة مراقبي الحركة الجوية بالغة الأهمية، حيث يتوجب عليهم مراقبة جميع الطائرات في السماء والتأكد من هبوط الطائرات المليئة بالركاب بأمان، لذلك تتطلب مهمتهم تركيزا كاملا، كما تعد من بين أكثر الوظائف إجهادا.
ويختلف راتب المراقب الجوي من بلد إلى آخر، ولكن يبلغ المتوسط الوطني 120 ألف دولار، حيث يحصل أصحاب الدخل الأعلى على مئتي ألف دولار.
مدير التسويق
عندما تصدر شركة إعلانا يجذب انتباه الجمهور حقا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة المبيعات بالملايين.
ويتولى مدير التسويق هذه المهمة، حيث يجب عليه أن يبتكر الأفكار الإبداعية التي تقنع الناس بشراء منتجات أو خدمات الشركة، ويبلغ متوسط راتب مدير التسويق ستين ألف دولار، ويكسب كبار مديري التسويق 190 ألف دولار.