دخلك قد يصل إلى مليون دولار سنويا.. وظائف تجعلك غنيا

هل سئمت من انتظار وصول قيمة البيتكوين إلى المليون دولار حتى تتمكن من التقاعد؟ في الواقع، هناك خيار آخر أكثر عملية، فقد أشار موقع "براين باريز" الأميركي إلى عدد من الوظائف التي يمكن من خلالها كسب الكثير من المال.

مدير صندوق التحوط

إن وظيفة إدارة صناديق التحوط تقوم على مساعدة الأشخاص على الوصول إلى أهدافهم المالية المرجوة، وإن العامل الإيجابي في مهنة مدير صندوق التحوط هو أنك لن تضطر إلى العمل لمدة أربعين ساعة في الأسبوع.

لكن هذا لا يعني أن المهمة سهلة، إذ إنك تتعامل مع المتداولين والمحللين، وتتابع عن كثب الأخبار المالية اليومية، وفي النهاية تعطي الضوء الأخضر لبدء المعاملات.

وستحصل على حصتك من الرسوم والعمولات المدفوعة بناء على مدى نجاحك في الاستثمار، وإذا كنت تتقن عملك جيدا، يمكنك جني حوالي مليوني دولار سنويا.

مطور عقارات

إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة ناجحة في مجال التطوير العقاري، فأنت بحاجة إلى امتلاك العديد من المهارات.

فعلى سبيل المثال، تحتاج إلى امتلاك القدرة على اكتشاف الفرص المربحة، وتحتاج أيضا إلى أن تكون قادرا على جمع المبلغ المناسب من رأس المال، ووضع ميزانيات لمشاريع التطوير، وتقديرات التكلفة، وأن تكون قادرا على التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية.