كورونا يضرب القلب النابض.. إيطاليا تخشى الانهيار الاقتصادي

محمد حمدان-روما





دفع انتشار فيروس كورونا في أقاليم شمال إيطاليا (لومبارديا وفينيتو، وبييمونتي، وإيميليا رومانيا) خلال الساعات الأخيرة، الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، تهدف إلى الحدّ من مخاطر انتقال الفيروس إلى مقاطعات أخرى. وشهد انتشار فيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوزت حالات الإصابة 135 شخصا.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع مجالس الهيئات الحاكمة في الأقاليم المعنية ابتداءً من يوم أمس وحتى إشعار آخر، إغلاق المدارس بكافة مراحلها، والمعاهد والجامعات والمتاحف، بالإضافة إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية والمهرجانات، بما في ذلك كرنفال مدينة البندقية الذي يشارك فيه سنويا عشرات الآلاف من السياح الأجانب.

50 ألف شخص يخضعون للحجر الصحي بالشمال

مع تنامي خطر تفشي انتشار الفيروس تزداد مشاعر الفزع والرهبة حدة بين أوساط المواطنين في كافة أنحاء البلاد الذين باتوا يتابعون لحظة بلحظة البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية حول أعداد المصابين الجدد وأماكن وجودهم، والضحايا، وعدد المتعافين من الوباء.