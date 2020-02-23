إعلامي سعودي: هروب جماعي من سوق العمل جراء غرامات وسياسات وزارة العمل بالبلاد

قال الإعلامي السعودي المتخصص في شؤون المستهلك عبد العزيز الخضيري إن الشباب السعودي هرب من سوق العمل وأقفل محلاته ومشاريعه بسبب سياسات وزارة العمل بالمملكة.

وأوضح الخضيري في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر تويتر، أن وزارة العمل سحبت رأس مال أصحاب المشاريع بفعل غراماتها الكثيرة.

وعبّر عن رفضه لإستراتيجية مفتشي وزارة العمل في التعامل مع المحال التجارية التي لا تعطي لأصحاب المشاريع أي فرصة للالتزام بالتعليمات والشروط.

الف الف مبروك 👋🏾👋🏾 يا وزارة العمل

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بدأ الهروب الجماعي للشباب السعودي من سوق العمل وإقفال مشاريعهم الصغيرة بسبب لائحة التفتيش لديكم.@MLSD_SA pic.twitter.com/kTL4gZkhvu — عبدالعزيز صالح الخضيري (@AzizKhudiry) February 22, 2020

وأشار إلى أن قلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل كارثة على السوق، والمستهلك السعودي هو المتضرر الوحيد من عدم وجود المشاريع الصغيرة متنوعة العرض والسعر.

وأضاف أن سياسة وزارة العمل تدفع بالمستهلكين نحو المؤسسات والمشاريع الكبيرة "المحتكرة"، وختم قائلا إن "السوق بدأ يقفل".

ويشكو الشباب السعودي من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفه، حيث بلغت نحو 12%، وفقا للأرقام الرسمية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تفلح الفوائض النفطية الكبيرة خلال العقود الماضية في امتصاص البطالة في صفوف المواطنين السعوديين.