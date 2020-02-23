مصر.. مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

قال مسؤول بالهيئة المصرية للثروة المعدنية اليوم الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس/آذار المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لرويترز "ستطرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام (البلوكات) على أن يكون إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها". وتابع "المزايدة ستطرح بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة".

ويعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.