البث الحي
عـاجـل: تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي
ابحث

الأردن.. مخاوف من التفاف البنوك على قرار قضائي بتثبيت الفائدة المصرفية

يخشى اقتصاديون أردنيون من محاولة البنوك الالتفاف على قرار قضائي بتثبيت الفائدة المصرفية على الاقتراض في العقود القائمة باعتباره غير ملزم.

يأتي هذا وسط دعوات للحكومة بالتدخل عبر حزم تحفيزية بهدف تخفيف العبء الضريبي على المواطنين في مجال الاقتراض.

ويقدر حجم الودائع في القطاع المصرفي الأردني بـ49 مليار دولار، في حين يناهز حجم قروض الأفراد المتعلقة بالعقارات ستة مليارات دولار، بحسب إحصائيات البنك المركزي.

ويبدو أن القرار القضائي سيسهم في تأطير العلاقة بين المواطنين والبنوك بعد حالة من العزوف عن الاقتراض، نظرا لارتفاع أسعار الفوائد عاما تلو الآخر.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار المحكمة جاء لينتصر للمواطنين وللوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد التي تستدعي من البنوك التعامل بطريقة تحفز الاداء الاقتصادي.

لكن، وبحسب قانونيين، فإن هذا القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية في الأردن- يؤسس لاجتهاد قانوني وجدل ربما لا تلتزم به البنوك كمبدأ في تعاملات القروض وعدم رفع الفائدة البنكية دوريا.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
سابقة بالأردن.. القضاء ينتصر للمقترضين ويمنع البنوك من رفع الفائدة
شريان حياة لجنوب الأردن.. مصفاة بترول كويتية بـ6.8 مليارات دولار
تتلقفهم سجون الغربة.. أردنيون هاربون من ديارهم بسبب الديون
أربعة أيام من صراخ نواب الأردن تنتهي بإقرار موازنة 2020
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
مصر.. مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية
بعد انتهاء الحداد.. كيف يتطلع العُمانيون لتنمية البلاد في حقبة الحكم الجديد؟
شبح كورونا.. ملايين الشركات الصينية مهددة بالانهيار
الكويت.. تسونامي اتهامات بغسل الأموال يعصف بمشاهير السوشيال ميديا