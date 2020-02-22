البث الحي
عـاجـل: فتحي باشاغا لبلومبرغ: إقامة قاعدة أميركية في ليبيا قد تسهم في تحقيق الاستقرار
ابحث

البنوك الإماراتية تُسرِّح 930 موظفا وتغلق 49 فرعا

بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- خفض حوالي مئة وظيفة (رويترز)
بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- خفض حوالي مئة وظيفة (رويترز)

سرّحت البنوك الإماراتية 930 موظفا وأغلقت 49 فرعا محليا في الربع الثالث من عام 2019، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة -بحسب ما نقلت الصحيفة- فإنه بسبب الاندماج في القطاع وتدابير خفض التكاليف، فقد انخفض عدد موظفي البنوك في الدولة من 36,448 موظفا في الربع الثاني من عام 2019، إلى 35,518 موظفا في الربع الثالث.

كما انخفض عدد الفروع من 713 فرعا في يونيو/حزيران 2019، إلى 664 في سبتمبر/أيلول 2019.

وتسبب الاندماج بين بنكين محليين في الربع الثالث من عام 2019 في انخفاض البنوك التجارية المرخصة بمقدار بنك واحد، ليبلغ مجموعها 59 بنكا، من بينها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبيا.

واندمج بنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في مايو/أيار 2019، مع استحواذ الكيان المشترك من البنكين على بنك الهلال، وهذا الاندماج أدى إلى الاستغناء عن خدمات مئات الموظفين.

كما قطع العديد من البنوك مئات الوظائف في جميع الأقسام، لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكان بنك "إتش إس بي سي" البريطاني أعلن الثلاثاء الماضي عن قطع 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء شبكته العالمية، بعدما انخفض صافي أرباحه لعام 2019 حوالي 50%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سرّحت مجموعة "إتش إس بي سي" 40 مصرفيا في الإمارات العربية المتحدة.

مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية سرّحت 40 مصرفيا في الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (رويترز)

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال البنك التجاري الدولي إنه سيقدم تقاعدا طوعيا للموظفين، وهو ما ذكرت مصادر مقربة من البنك -بحسب موقع خليج تايمز- أنه أدى إلى قطع أكثر من مئة وظيفة.

وقطع بنك أبو ظبي مئات الوظائف في وقت سابق من هذا الشهر، كما خفّض بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- حوالي مئة وظيفة.

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت -وفقا لموقع صحيفة خليج تايمز- إنه يواصل جهوده نحو توطين الإماراتيين في القطاع المصرفي، ويُلزم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق توطين بنسبة 40% خلال ثلاث سنوات.

وأكد البنك المركزي أنه يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة لتقليص حجم المؤسسات المالية في الدولة، للتأكد من أن تقليص حجمها لا يؤثر سلبا على الالتزام الرقابي وسلوك السوق.

المصدر : الصحافة الإماراتية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الإمارات.. تحويلات العاملين تتراجع بملياري دولار وهذه هي الأسباب
طيران الإمارات.. أضعف ربح سنوي في 10 سنوات
أوضاع صعبة للشركات العقارية بالإمارات
دانة غاز الإماراتية تقرر بيع أصولها في مصر
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
قناة موازية للبوسفور.. مشروع عملاق سيغير ضواحي إسطنبول
8 مصاريف إدارية عليك تجنبها عند إنشاء شركتك
معرض "صنع في قطر" على أرض الكويت.. هكذا تحولت المحنة إلى منحة
تقرير أميركي: فيروس كورونا ينشر الكآبة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم