البنوك الإماراتية تُسرِّح 930 موظفا وتغلق 49 فرعا

البنوك الإماراتية تُسرِّح 930 موظفا وتغلق 49 فرعا
سرّحت البنوك الإماراتية 930 موظفا وأغلقت 49 فرعا محليا في الربع الثالث من عام 2019، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.
كما انخفض عدد الفروع من 713 فرعا في يونيو/حزيران 2019، إلى 664 في سبتمبر/أيلول 2019.
وتسبب الاندماج بين بنكين محليين في الربع الثالث من عام 2019 في انخفاض البنوك التجارية المرخصة بمقدار بنك واحد، ليبلغ مجموعها 59 بنكا، من بينها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبيا.
واندمج بنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في مايو/أيار 2019، مع استحواذ الكيان المشترك من البنكين على بنك الهلال، وهذا الاندماج أدى إلى الاستغناء عن خدمات مئات الموظفين.
كما قطع العديد من البنوك مئات الوظائف في جميع الأقسام، لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وكان بنك "إتش إس بي سي" البريطاني أعلن الثلاثاء الماضي عن قطع 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء شبكته العالمية، بعدما انخفض صافي أرباحه لعام 2019 حوالي 50%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سرّحت مجموعة "إتش إس بي سي" 40 مصرفيا في الإمارات العربية المتحدة.
|مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية سرّحت 40 مصرفيا في الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (رويترز)
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال البنك التجاري الدولي إنه سيقدم تقاعدا طوعيا للموظفين، وهو ما ذكرت مصادر مقربة من البنك -بحسب موقع خليج تايمز- أنه أدى إلى قطع أكثر من مئة وظيفة.
وقطع بنك أبو ظبي مئات الوظائف في وقت سابق من هذا الشهر، كما خفّض بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- حوالي مئة وظيفة.
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت -وفقا لموقع صحيفة خليج تايمز- إنه يواصل جهوده نحو توطين الإماراتيين في القطاع المصرفي، ويُلزم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق توطين بنسبة 40% خلال ثلاث سنوات.
وأكد البنك المركزي أنه يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة لتقليص حجم المؤسسات المالية في الدولة، للتأكد من أن تقليص حجمها لا يؤثر سلبا على الالتزام الرقابي وسلوك السوق.
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