البنوك الإماراتية تُسرِّح 930 موظفا وتغلق 49 فرعا

سرّحت البنوك الإماراتية 930 موظفا وأغلقت 49 فرعا محليا في الربع الثالث من عام 2019، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة -بحسب ما نقلت الصحيفة- فإنه بسبب الاندماج في القطاع وتدابير خفض التكاليف، فقد انخفض عدد موظفي البنوك في الدولة من 36,448 موظفا في الربع الثاني من عام 2019، إلى 35,518 موظفا في الربع الثالث.

كما انخفض عدد الفروع من 713 فرعا في يونيو/حزيران 2019، إلى 664 في سبتمبر/أيلول 2019.

وتسبب الاندماج بين بنكين محليين في الربع الثالث من عام 2019 في انخفاض البنوك التجارية المرخصة بمقدار بنك واحد، ليبلغ مجموعها 59 بنكا، من بينها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبيا.

واندمج بنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في مايو/أيار 2019، مع استحواذ الكيان المشترك من البنكين على بنك الهلال، وهذا الاندماج أدى إلى الاستغناء عن خدمات مئات الموظفين.

كما قطع العديد من البنوك مئات الوظائف في جميع الأقسام، لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكان بنك "إتش إس بي سي" البريطاني أعلن الثلاثاء الماضي عن قطع 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء شبكته العالمية، بعدما انخفض صافي أرباحه لعام 2019 حوالي 50%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سرّحت مجموعة "إتش إس بي سي" 40 مصرفيا في الإمارات العربية المتحدة.