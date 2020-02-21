8 مصاريف إدارية عليك تجنبها عند إنشاء شركتك
في حال قررت إنشاء شركة ما، هناك بعض المصاريف الإدارية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي المقابل هناك أمور أخرى تدفعك لإهدار أموالك، يجب عليك تجنبها بأي ثمن.
قال الكاتب دييغو أورتيث في تقريره الذي نشرته مجلة "إمبرندياندو إستورياس" الإسبانية، إذا كنت في هذه اللحظة بصدد البدء في إنشاء عمل تجاري، وفي خطواتك الأولى لتجسيد فكرتك، فمن المهم أن تتعلم كيفية تحديد تلك النفقات التي تبدو مهمة في البداية، لكنها في الحقيقة لا تمنح قيمة للمرحلة التي يوجد فيها مشروعك.
لذلك من المهم التعرف أولا على تلك المصاريف الإدارية غير الضرورية.
الاستثمار في إنشاء شعار للشركة
لا يمكن القول إن إستراتيجية العلامة التجارية الجيدة ليست ضرورية، أو أنها لا تمثل نقطة مهمة في الأعمال التجارية.
لكن العديد من رواد الأعمال الشباب يقضون شهورا عديدة في تصميم شيء جميل، متجاهلين تنفيذ الأعمال، التي تعد أكثر أهمية، وبالنسبة له، لم يستمع إلى هذه النصيحة الحكيمة، واستثمر، لثلاث مرات، أموالا كثيرة في تصميم شعار، باحثا عن مظهر أكثر احترافية ومهنية.
وإن العملاء المحتملين لا يعقدون أعمالا معك نظرا لأن لديك شعارا جميلا، وإنما بفضل قدرتك على حل المشاكل التي تواجهها وإظهار اختلافك، لذلك ركز على مدى أهمية الحصول على العملاء، وحاول أن تكون التكاليف والنفقات الإدارية الخاصة بك أقل عبئا قدر الإمكان.
لذا يستحسن أن تبدأ بشيء بسيط، أو حاول إجراء تبادلات خدمات مع أصدقاء مصممين، يمكنك تقديم منتجك أو خدماتك إليهم، ومع تدفق الفواتير، بإمكانك الاستثمار في إستراتيجية جيدة لإنشاء العلامة التجارية الخاصة بك.
|عند توظيفك لأي شخص لديك تأكد من أن نموك يعتملد على المبيعات (غيتي)
المكاتب والمساحات باهظة الثمن
في حال كنت تعتزم إقامة مشروع بمفردك، فليس هناك حاجة إلى مكتب واسع وفخم يرضي ذوقك الجديد إذا كنت غير قادر على توليد دخل لتسديد مصاريف فواتيرك.
وإذا كان لديك فريق عمل، فابحث عن مساحة متواضعة تحتوي على الحد الأدنى من الشروط للعمل بشكل مريح.
وعلى سبيل المثال، يمكنك العمل في منزل أحد الشركاء، في مرآب أو استئجار مساحة للعمل مع العديد من الشركات في مكان واحد.
تصميم وإنشاء صفحة الويب
لست بحاجة إلى أن تكون خبيرا في البرمجة لإنشاء موقع الويب الخاص بك، نظرا لأنه بأدوات بسيطة ستكون أمامك فرصة شراء خدمة استضافة بأقل التكاليف.
إلى جانب ذلك، ولإنشاء موقع الويب الخاص بك، يمكنك البدء بمدونة، وإضافة معلومات الاتصال الخاصة بك، وكتالوج منتجاتك، والبيانات المهمة التي يحتاج عملاؤك إلى معرفتها.
توظيف موظفين غير ضروريين
بين الكاتب أن تعيين أشخاص لا تحتاجهم، لأنك تريد أن تشعر أن عملك ينمو، يعد من بين أسوأ الأخطاء التي يتعرض لها رجال الأعمال والتي غالبا ما يرتكبونها، لذا عند البحث عن شركاء لعملك، تأكد من أن يكون الشخص متعدد التخصصات وأن يجلب كل منهم معرفة وموارد مختلفة إلى الشركة.
سيتيح لك هذا الحل في البداية توفير المال، حيث ستغطي الاحتياجات الأساسية لعملك. وعموما، عندما يحين دورك لتوظيف أول شخص لديك، تأكد من أن نموك يعتمد على المبيعات.
هدر وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي
المصاريف الإدارية لا ترتبط بالموارد المالية فحسب، وإنما ترتبط أيضا بالوقت الذي تقضيه في أنشطة لا تساهم في تحقيق عملك للربح.
وفيما يتعلق بمسألة الشبكات الاجتماعية، لا بأس أن تبحث عن نماذج تحمسك وتمنحك شيئا من الإلهام خاصة حين تباشر مشروعك، يكون عليك اتخاذ قرارات معقدة.
مع ذلك، يعتبر إنفاق أموالك ووقتك في دورات لا يتجاوز سعرها مئة دولار من أفضل الطرق التي تحفزك على النجاح، وتلعب هذه الدورات دورا كبيرا في تعليمك كيفية كسب المال تلقائيا والسفر حول العالم، فضلا عن بناء إمبراطورية تجارية.
رسم خطة لأجل غير مسمى
تساءل الكاتب عن قيمة المصاريف الإدارية التي تعطلت بسبب الكثير من التحليل؟ وتسبب ذلك إما في فشل العديد من الشركات، أو عدم إبصارها أبدا النور.
هناك بعض الأعراض التي تشير إلى أنك تعاني من مشكلة التأجيل وتحتاج إلى القيام بشيء حيال ذلك.
نريد أن يسير كل شيء بشكل مثالي حتى نكون قادرين على تحقيق النجاح ولكن في الحقيقة أن كل ما نفعله لا يعد سوى مضيعة الوقت وتخلّ عن فرص العمل المتاحة أمامنا اليوم، لذلك لا تؤجل كثيرا خططك وباشر بها اليوم.
ديون لشراء الآلات
على الرغم من أن الآلات لا تندرج ضمن المصاريف الإدارية غير الضرورية، نظرا لأن الآلات ضرورية لتطوير الأعمال، فإن شراء الآلات غير اللازمة لا يتجاوز كونه إهدارا لا معنى له للمال.
لذا لا تلجأ إلى الاقتراض إذا لم يكن من الضروري تماما استخدام آلة لبدء إنتاج منتجك أو أن تساهم في زيادة مستوى مبيعاتك.
دفع ثمن الإعلانات على وسائل الإعلام
إذا كنت قد توليت مهمة إجراء دراسة للسوق وتحديد خصائص عميلك وعادات الاستهلاك، فليس من المنطقي أن تدفع أموالك للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين لا تعرفهم عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، ولا تمتلك أية فكرة حول عادات الاستهلاك الخاصة بهم.
وإن مفتاح النجاح يكمن في الاعتماد على إعلان يحتوي على المعلومات والبيانات التي تدعم قراراتك. لذلك، ندعوك أن تستثمر في الإعلانات، ولكن بذكاء.
ويمكنك أن تستخدم منصات الإعلان مثل منصة "فيسبوك أدس" و"غوغل أدووردز"، اللتين تتيحان لك الاستثمار بدفع بضعة دولارات في اليوم، كما يمكنك قياس نجاح حملتك بسهولة وفعالية كبيرة.
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