8 مصاريف إدارية عليك تجنبها عند إنشاء شركتك

في حال قررت إنشاء شركة ما، هناك بعض المصاريف الإدارية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي المقابل هناك أمور أخرى تدفعك لإهدار أموالك، يجب عليك تجنبها بأي ثمن.

قال الكاتب دييغو أورتيث في تقريره الذي نشرته مجلة "إمبرندياندو إستورياس" الإسبانية، إذا كنت في هذه اللحظة بصدد البدء في إنشاء عمل تجاري، وفي خطواتك الأولى لتجسيد فكرتك، فمن المهم أن تتعلم كيفية تحديد تلك النفقات التي تبدو مهمة في البداية، لكنها في الحقيقة لا تمنح قيمة للمرحلة التي يوجد فيها مشروعك.

لذلك من المهم التعرف أولا على تلك المصاريف الإدارية غير الضرورية.

الاستثمار في إنشاء شعار للشركة

لا يمكن القول إن إستراتيجية العلامة التجارية الجيدة ليست ضرورية، أو أنها لا تمثل نقطة مهمة في الأعمال التجارية.

لكن العديد من رواد الأعمال الشباب يقضون شهورا عديدة في تصميم شيء جميل، متجاهلين تنفيذ الأعمال، التي تعد أكثر أهمية، وبالنسبة له، لم يستمع إلى هذه النصيحة الحكيمة، واستثمر، لثلاث مرات، أموالا كثيرة في تصميم شعار، باحثا عن مظهر أكثر احترافية ومهنية.

وإن العملاء المحتملين لا يعقدون أعمالا معك نظرا لأن لديك شعارا جميلا، وإنما بفضل قدرتك على حل المشاكل التي تواجهها وإظهار اختلافك، لذلك ركز على مدى أهمية الحصول على العملاء، وحاول أن تكون التكاليف والنفقات الإدارية الخاصة بك أقل عبئا قدر الإمكان.

لذا يستحسن أن تبدأ بشيء بسيط، أو حاول إجراء تبادلات خدمات مع أصدقاء مصممين، يمكنك تقديم منتجك أو خدماتك إليهم، ومع تدفق الفواتير، بإمكانك الاستثمار في إستراتيجية جيدة لإنشاء العلامة التجارية الخاصة بك.