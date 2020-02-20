بورصة الكويت توقف أسهم 16 شركة.. لهذا السبب
قالت بورصة الكويت إنها ستوقف أسهم 16 شركة عن التداول اعتبارا من 15 مارس/آذار المقبل لعدم سدادها رسم الاشتراك السنوي بالبورصة عن عام 2020.
وشملت القائمة التي أعلنتها البورصة اليوم الخميس ثماني شركات موقوفة بالفعل منذ وقت سابق.
ومن بين الشركات المقرر إيقافها أبيار للتطوير العقاري، العالمية للمدن العقارية، المعدات القابضة، الوطنية للرماية، برقان لحفر الآبار، أسمنت الخليج.
وتنص لوائح وقوانين السوق على أنه "في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد، تحتسب رسوم تأخير مقدارها 10% من إجمالي قيمة المبلغ" وفق ما أورد موقع مباشر إنفو المتخصص بقضايا المال والأعمال.
في الأثناء ارتفعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر العام 1.18%، وارتفع مؤشر السوق الأول 1.42%، كما سجل المؤشر الجديد "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 0.71%، في حين صعد المؤشر الرئيسي 0.51%.
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