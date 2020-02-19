6 خطوات مهمة للتخطيط لميزانيتك الشخصية

تتمثل الخطوة الأولى للادخار في التخطيط للميزانية بشكل صائب، علما بأنه دون ذلك لا يمكن فهم مقدار المال الذي يمكنك توفيره.

وقدمت آنا زيكينا الخبيرة المالية من المركز الوطني لمحو الأمية المالية، التابع لوزارة المالية الروسية بعض النصائح المتعلقة بالتخطيط للميزانية الشخصية.

النفقات والمداخيل

في تقرير نشره موقع "أرغومينتي إفاكتي" الروسي، قالت ألينا تريغوبوفا إنه دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة المداخيل والنفقات، فلن تتمكن من ضبط ميزانيتك الشخصية.

هناك العديدون الذين يعملون لوقت إضافي، ويحصلون على هدايا نقدية، إلى جانب الخصومات الضريبية والفوائد على الودائع، إلا أنه نتيجة عدم أخذ هذه الأموال بعين الاعتبار، تُنفق دون مراعاة للأهداف.

وفيما يتعلق بالنفقات، أكد الخبراء أن العديد من الأشخاص ينفقون مبالغ مهمة على أشياء غير ضرورية تماما، وفق التقرير ذاته.

لذا يمكنك الاحتفاظ بحاسبة يومية في تطبيق خاص على هاتفك الذكي، وبهذه الطريقة، يمكن كتابة البيانات مرة واحدة في الشهر، ولا يستغرق هذا أكثر من 15 دقيقة شهريا.

من المهم تخصيص مبلغ بسيط للادخار شهريا (غيتي)

خطط لنفقات عامك

غالبا ما يقوم الفرد بالتخطيط لنفقاته بدقة، وتحدث بعض الظروف القاهرة التي تدفعه لإنفاق كل مدخراته. لكن ومع دراسة أكثر تفصيلا، يمكن أن يتم التخطيط المسبق، حتى للنفقات غير المتوقعة.

وتنصح زيكينا بجدولة نفقاتك حسب الشهر، وعند الجدولة يجب أن يطرح الفرد على نفسه بعض الأسئلة، على غرار: ما هي المصاريف متوسطة الأجل؟ ما هو الشهر الذي سأشتري فيه ملابس الشتاء؟ هل سأحتاج إلى الذهاب في إجازة؟ وغيرها من الأسئلة التي عند الإجابة عنها، ستدرك مقدار المال الذي ستحتاج إليه كل شهر.

النفقات المفاجئة

أفادت الكاتبة بأنه يمكن فتح حساب لدى أي بنك للنفقات المفاجئة، وعلى سبيل المثال: العطل والضرائب والفحص الفني للسيارة وغيرها من النفقات التي قد تحتاجها بشكل طارئ.

الادخار الإجباري

إن توفير الأموال للمدى الطويل بصفة شهرية عادة جيدة، وبغض النظر عن المبلغ الذي تكسبه بصفة شهرية، من المهم أن توفر بعض المال.

وإذا تعلمت القيام بذلك الآن، ومع ارتفاع راتبك، يمكنك توفير المال بشكل أكثر كفاءة. وتنصح الخبيرة الروسية بضرورة تخصيص مبلغ حتى لو كان بسيطا بصفة شهرية.

التوزيع الصحيح

في اليوم الذي تحصل فيه على راتبك، ينبغي عليك أن تقوم بالتوزيع الصحيح، فتوزع راتبك بوضوح بين مدخرات والنفقات الإلزامية والإيجار وغيرها من النفقات، أما المبلغ المتبقي، فهو عبارة عن المصاريف التي ستعيش عليها طيلة الشهر.