6 خطوات مهمة للتخطيط لميزانيتك الشخصية
تتمثل الخطوة الأولى للادخار في التخطيط للميزانية بشكل صائب، علما بأنه دون ذلك لا يمكن فهم مقدار المال الذي يمكنك توفيره.
وقدمت آنا زيكينا الخبيرة المالية من المركز الوطني لمحو الأمية المالية، التابع لوزارة المالية الروسية بعض النصائح المتعلقة بالتخطيط للميزانية الشخصية.
النفقات والمداخيل
في تقرير نشره موقع "أرغومينتي إفاكتي" الروسي، قالت ألينا تريغوبوفا إنه دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة المداخيل والنفقات، فلن تتمكن من ضبط ميزانيتك الشخصية.
هناك العديدون الذين يعملون لوقت إضافي، ويحصلون على هدايا نقدية، إلى جانب الخصومات الضريبية والفوائد على الودائع، إلا أنه نتيجة عدم أخذ هذه الأموال بعين الاعتبار، تُنفق دون مراعاة للأهداف.
وفيما يتعلق بالنفقات، أكد الخبراء أن العديد من الأشخاص ينفقون مبالغ مهمة على أشياء غير ضرورية تماما، وفق التقرير ذاته.
لذا يمكنك الاحتفاظ بحاسبة يومية في تطبيق خاص على هاتفك الذكي، وبهذه الطريقة، يمكن كتابة البيانات مرة واحدة في الشهر، ولا يستغرق هذا أكثر من 15 دقيقة شهريا.
خطط لنفقات عامك
غالبا ما يقوم الفرد بالتخطيط لنفقاته بدقة، وتحدث بعض الظروف القاهرة التي تدفعه لإنفاق كل مدخراته. لكن ومع دراسة أكثر تفصيلا، يمكن أن يتم التخطيط المسبق، حتى للنفقات غير المتوقعة.
وتنصح زيكينا بجدولة نفقاتك حسب الشهر، وعند الجدولة يجب أن يطرح الفرد على نفسه بعض الأسئلة، على غرار: ما هي المصاريف متوسطة الأجل؟ ما هو الشهر الذي سأشتري فيه ملابس الشتاء؟ هل سأحتاج إلى الذهاب في إجازة؟ وغيرها من الأسئلة التي عند الإجابة عنها، ستدرك مقدار المال الذي ستحتاج إليه كل شهر.
النفقات المفاجئة
أفادت الكاتبة بأنه يمكن فتح حساب لدى أي بنك للنفقات المفاجئة، وعلى سبيل المثال: العطل والضرائب والفحص الفني للسيارة وغيرها من النفقات التي قد تحتاجها بشكل طارئ.
الادخار الإجباري
إن توفير الأموال للمدى الطويل بصفة شهرية عادة جيدة، وبغض النظر عن المبلغ الذي تكسبه بصفة شهرية، من المهم أن توفر بعض المال.
وإذا تعلمت القيام بذلك الآن، ومع ارتفاع راتبك، يمكنك توفير المال بشكل أكثر كفاءة. وتنصح الخبيرة الروسية بضرورة تخصيص مبلغ حتى لو كان بسيطا بصفة شهرية.
التوزيع الصحيح
في اليوم الذي تحصل فيه على راتبك، ينبغي عليك أن تقوم بالتوزيع الصحيح، فتوزع راتبك بوضوح بين مدخرات والنفقات الإلزامية والإيجار وغيرها من النفقات، أما المبلغ المتبقي، فهو عبارة عن المصاريف التي ستعيش عليها طيلة الشهر.
|يُنصح بإعطاء قيمة للمبالغ الصغيرة ووضعها جانبا للاستفادة منها في تحقيق بعض الأهداف (غيتي)
المبالغ الصغيرة
قد نتجاهل أحيانا المبالغ الصغيرة التي من الممكن أن نحصل عليها سواء كمبلغ إضافي من المرتب أو مدخرات.
ونتيجة لذلك، من الممكن أن تصرف هذه المبالغ دون أن نشعر، لذا يُنصح بإعطاء قيمة للمبالغ الصغيرة ووضعها جانبها وجمعها، نظرا لأنها قد تساهم في تحقيق بعض الأهداف.
ووفقا للخبيرة الروسية، توجد العديد من الطرق في التخطيط المالي التي تساهم في توزيع الميزانية بكفاءة وتوفير المال، لذلك ينبغي على الفرد أن يحاول اختيار ما هو مناسب له.
وفي الحقيقة، قد يكون الجزء الأصعب هو الانطلاق في التطبيق، ولكن سيصبح الأمر أسهل في وقت لاحق.
وذكر التقرير أن التخطيط للميزانية وتحسينها لا يعد اختياريا يحتاجه شخص ولا يحتاجه آخر، وإنما هو ضروري للتعامل بشكل صائب مع الموارد المالية، كما أنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، إلى جانب العمل على الصحة النفسية والبدنية.
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