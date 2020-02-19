حاول تجنبها.. 4 أخطاء مالية تقف عائقا أمام بناء ثروتك

تختلف أنماط السلوك التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة متعلقة بالمال، وتتضمن هذه الأنماط السماح "للأنا" بالسيطرة على القرارات المتعلقة بأموالك، والسماح للعواطف بأن تعيق اختياراتك، أو الإفراط في التفكير في قراراتك المالية أو اتخاذها بدافع الخوف أو الإجهاد. وتبعا لذلك، يمكن أن يصبح اتخاذ القرارات السيئة التي ستقف في طريق بنائك ثروتك عادة بالنسبة لك، لذلك من الحكمة أن تواجهها في أقرب وقت ممكن. وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب توماس س. كورلي إنه قضى خمس سنوات في إجراء مقابلات مع أشخاص من طبقات اجتماعية مختلفة ودراسة سلوكياتهم، وذلك في إطار بحثه الموجه لإنجاز كتابه بعنوان "العادات الغنية". وبفضل بحثه تعلم الكثير عن كيفية إدارة الناس لأموالهم، والأسباب التي تفسر لماذا يعاني الكثير منهم مشاكل مالية، كما أدرك أن العادات المالية السيئة هي ناتجة من المرجح عن ارتكاب 12 خطأ ماليا، والتي تم تجميعها هنا في شكل أربعة أنواع تحول دون بنائك ثروة.

لا تسمح لعواطفك بالسيطرة عليك عند اتخاذ قرارات مالية (غيتي)

السماح للأنا الخاص بك بالسيطرة على قراراتك المالية

إن قرارات المال التي يتخذها الأنا الخاص بك تمنعك من إدارة كل ما لديك من أموال بطريقة حكيمة، ويتمثل ذلك في شراء أشياء باهظة الثمن لخلق انطباع بأنك تتمتع بوضع مادي أفضل من الذي تتمتع به في الواقع، والاعتقاد بأنك أكثر ذكاء مما أنت عليه بالفعل.

وهذا هو أحد الأسباب التي تفسر لماذا لم يطلب الأشخاص الذين شملتهم الدراسة استشارة من أحد الخبراء، ولماذا يقدمون على المخاطر دون إجراء بحث دقيق.

ويرتبط هذا النوع من القرارات ارتباطا وثيقا بقرار آخر، ألا وهو السماح للعوامل الخارجية بالتأثير على اتخاذك القرارات المتعلقة بالمال.

السماح لعواطفك بالتأثير على قراراتك

لا تسير قرارات الإنفاق التي تعتمد على العواطف الفورية غالبا بشكل جيد، وينطبق الأمر نفسه على عمليات الشراء السريعة التي يمكن أن تكون مرتبطة بأخطاء الإنفاق التي نرتكبها اعتمادا على عواطفنا، وحالة نفسية أخرى تعرف باسم "ملل القرار".

فعلى سبيل المثال، عندما نتلقى مكافأة كبيرة أو زيادة في الراتب يتوجه الكثير منا في هذه اللحظة نحو وكالة لبيع السيارات ليشتري سيارة فاخرة جديدة.

التجاهل أو الإفراط في التفكير باختياراتك

تجاهل القيام بالأشياء المهمة والإفراط في ذلك يمثلان أمرين متناقضين، ولكن يمكن أن يؤدي كلاهما إلى ارتكاب أخطاء فادحة على الصعيد المالي.

كما يعد اتخاذ القرارات بدافع نفاد الصبر خطوة سيئة أيضا، ويعتبر إجراء أي عملية شراء كبيرة دون الرغبة في قضاء الوقت في التفكير بها -أي تجاهلها- خير مثال على ذلك، وتبعا لذلك يعد التوصل إلى حلول بسيطة هو الخيار الأمثل.