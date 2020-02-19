احتضار الاتفاق النووي وتشديد العقوبات الأميركية.. أي تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإيرانيين؟

أحمد السباعي-طهران

"سقوط الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية أثرتا على الشعب الإيراني جزئيا، ولكن التداعيات الكبرى عليه كانت من سوء الإدارة وترهلها وفسادها".. بضع عبارات قالها المسن عبد الله الذي كان ينفث همومه مع دخان سيجارته.

ففي إحدى زاويا سوق طهران الكبير، يشكو عبد الله ضعف الإقبال على محله في السوق، وأن نجله المتخرج من الجامعة بشهادة دكتوراه، يبيع الأواني لأنه لم يجد فرصة عمل بشهادته.

ويضيف أن هذه العقوبات أثرت على القدرة الشرائية للناس، ولكنها لم تكن الأساس في الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.

ويقصد هذا السوق عشرات الآلاف يوميا بحثا عن الرزق والتسوق.. التقينا فريد القادم من مدينة كرمان شاه على الحدود مع إقليم كردستان العراق، وقال إنه قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى طهران، لكن "فرص العمل هنا نادرة".

ويتابع أن "العقوبات أثرت بالتأكيد على الجميع، ولكن لماذا تغلق المصانع في مدينتي؟ فهذا أدى إلى ازدياد نسب البطالة فيها.. المطلوب تحرك عاجل للحكومة، والعمل على إعادة فتحها كي لا نترك مناطقنا وننزح إلى العاصمة".

ندخل أكثر إلى وسط السوق لنجد تجمعا والتقاط صور وتسجيل فيديوهات لشخص يحمل صورة تبيَّنَ لاحقا أنها للمرشح المستقل محمد رستمي الذي يحمل صورته بنفسه ويحاول الترويج لبرنامجه الانتخابي.

نقترب منه ونسأله عن برنامجه تحديدا في موضوع العقوبات والاتفاق النووي، فأجاب أنهما "أثرا على الاقتصاد والمجتمع والمواطن بنسبة لا تتجاوز 20%، والباقي مرده إلى الفساد والهدر، وفي حال وصولي إلى البرلمان، سأعمل على تغيير هذا المنحى والدعوة إلى إشراك الشباب أكثر في الحياة العامة".