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الخطوط القطرية تتملك أكثر من 25% من مجموعة آي أي جي

لدى الخطوط القطرية حصص في شركات طيران عالمية بينها "كاثاي باسيفيك" و"خطوط جنوب الصين" (غيتي)
لدى الخطوط القطرية حصص في شركات طيران عالمية بينها "كاثاي باسيفيك" و"خطوط جنوب الصين" (غيتي)

اشترت الخطوط الجوية القطرية حصة جديدة في مجموعة آي أي جي (IAG) المالكة للخطوط البريطانية، مقابل 600 مليون دولار.

وبهذا ترفع الشركة القطرية حصتها الإجمالية إلى 25.1%، بهدف تعزيز إستراتيجيتها الرامية إلى تكوين محفظة عالمية من الاستثمارات في شركات الطيران.

وكانت الحصة السابقة تبلغ 21.4%. وتمتلك المجوعة البريطانية شركتي "إيبيريا" و"فولينغ" الإسبانيتين، إضافة إلى "إير لينغوس" الإيرلندية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "استثمارنا حتى الآن كان ناجحا جدا، والإعلان عن زيادة مساهمتنا دليل على استمرار دعمنا لآي أي جي وإستراتيجيتها".

ولدى الخطوط القطرية حصص في شركات طيران عالمية عدة، من بينها "كاثاي باسيفيك" و"خطوط جنوب الصين". وكان أول استثمار للشركة في آي أي جي عام 2015، بحصة بلغت نحو 10%، وقد رفعتها باطراد منذ ذلك الحين.

المصدر : الجزيرة,رويترز
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