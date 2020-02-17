كالعقم والزلازل.. جدل القناة الموازية يطال قضايا حساسة في تركيا

خليل مبروك-إسطنبول

استدعى مناهضو مشروع قناة إسطنبول الجديدة الموازية لمضيق البوسفور العديد من القضايا الحساسة في المجتمع التركي لتعزيز موقفهم الرافض لها شعبيا، وكان آخر ما تناولوه، القول إن افتتاح القناة سيؤثر بالسلب على خصوبة الرجال. بدورها تؤكد الحكومة التركية أن القناة حصلت على تقييم إيجابي من 52 مؤسسة ومعهدا مختصا.

فقد فقال البروفيسور التركي جمال صيدام إنه بمجرد بدء حفر قناة إسطنبول ستنتج روائح كريهة شبيهة برائحة البيض الفاسد جراء انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت المتراكم في بحر مرمرة.

وأكد المحاضر في قسم الهندسة البيئية بجامعة "هجي تبه" بالعاصمة التركية أنقرة أن ثاني أكسيد الكبريت له تأثير سلبي على الجهاز التناسلي للذكور، وأنه يقلل من فاعلية الجهاز التناسلي الذكري بنسبة 25- 30%.

وأشار صيدام في حديث للجزيرة نت إلى أن القناة التي ستمر من خلال سدّين مائيين، ستنقل معها النفايات العضوية التي تجمعت في التربة عبر مئات السنين إلى بحر مرمرة، الأمر الذي سيعرض البحر الداخلي التركي لكثير من الأخطار.

ووفقا لجمال صيدام فإن قناة إسطنبول الجديدة ستقضي على بحر مرمرة بالكامل، باعتباره بحرا داخليا يتأثر بشدة بالبحار المفتوحة عليه وهي البحر الأسود شمالا وبحر إيجة في الجنوب الغربي.

وأوضح أن افتتاح القناة سيرفع مستوى المياه في البحر الأسود بمعدل خمسة إنشات (12.7 سنتيمترا)، الأمر الذي سيوّلد حالة ضخ كبيرة وتيارا عظيما يمر عبر البوسفور ليحمل محتويات البحر الأسود إلى مرمرة ويشوه خصوصيته.

وقال "لدينا بحر يفيض على بحر، وبالتالي فإن بحرة مرمرة سيموت إذا تم فتح القناة الجديدة التي وضعتنا أمام وضع مائي وبيئي خطر جدا، لأن خبراء الحياة البحرية لم يتم استشارتهم بها".