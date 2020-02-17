طيران الشرق الأوسط اللبناني يتراجع عن قرار يشترط الدفع بالدولار

ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصدر في شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة للدولة أن الشركة عدلت عن قرار بعدم قبول الدفع إلا بالدولار، وذلك بعد رد فعل عنيف أمس الأحد.

واتخذ هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة سيولة في النقد الأجنبي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار.

ونشرت أنباء هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت، مما أدى إلى توجه العشرات إلى مكتب تذاكر شركة طيران الشرق الأوسط في مطار بيروت في محاولة لشراء تذاكر بالليرة اللبنانية قبل سريان القرار اليوم الاثنين.

وكان جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق قد وصف هذا القرار في وقت سابق بأنه غير قانوني.

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على تويتر أن القرار "سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية، ويجب أن يلغى".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يجب تسعير تذاكر الطيران بالليرة اللبنانية تماشيا مع القانون.

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بـ"سبب الفساد وسوء الحوكمة" وفقا للمحتجين.