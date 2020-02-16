وسط استياء واسع.. شركات الطيران اللبنانية تشترط الدفع بالدولار

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يمتلك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين التعامل بالدولار الأميركي فقط، في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأحد "تبدأ شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) وشركات الطيران العاملة في لبنان، اعتبارا من يوم غد الاثنين، بقبول الدفع بالدولار الأميركي فقط، للراغبين بالسفر على متنها".

وأضاف البيان أن شركات الطيران "ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية"، مشيرا إلى أنه "بإمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية" في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقوبل القرار الذي نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس وأكده مصدر من شركة الطيران لرويترز اليوم، بانتقادات من زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل وزير الخارجية السابق الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على تويتر أن القرار سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية ويجب أن يلغى، وفق تعبيره.

وأثار القرار استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم "الميدل إيست تابعة للدولة اللبنانية، (هذه) مخالفة فاضحة للقوانين (...) نحن لا نتجه نحو الانهيار، نحن في وسط الانهيار".

وكتبت أخرى ساخرة "لكل شخص يطالب بمقاطعة الميدل إيست، نقول له ليس معنا دولار من الأساس لندفع"، وعلق شاب قائلا "قرار الميدل إيست هو استمرار لنهج نصب دولار الناس المحترمين المُحتجز في المصارف".

وتجمع عشرات المواطنين الأحد أمام مكتب "ميدل إيست" في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه أيام الأحد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الاثنين، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة شكرها لإدارة شركة "ميدل إيست" بعد قرارها الأخير.

في الأثناء قالت رئاسة الجمهورية إن رئيس البلاد ميشال عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية استنادا إلى القوانين المطبقة.

وأضافت أن عون سيتابع مع القضاء المخالفات التي قد ترتكب في التسعير بغير الليرة واتخاذ تدابير بحق المخالفين.

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي، مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة.