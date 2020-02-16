لبنان.. عندما تثقل الأزمة المالية والاقتصادية كاهل اللاجئ الفلسطيني

عفيف دياب-بيروت

أرخت الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بظلالها على عموم اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وهذه الأزمة التي تتصاعد وتيرتها مع الإجراءات المالية التي اتخذتها المصارف وتترافق مع قيود على سحب الودائع والتحويلات الواردة والصادرة، لم تطل فقط عموم اللبنانيين، بل كانت ذيولها أكثر قسوة على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وخارجها، إذ أدت الأزمة إلى تراجع تقديمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مما زاد طين اللاجئين بلة.

تفاقم الأزمة

يقول اللاجئ الفلسطيني في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أحمد شريدي، إن على وكالة الغوث تحمل مسؤولياتها كونها المعنية برعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل تخفيف معاناة أبناء المخيمات.

ويضيف للجزيرة نت أن أوضاعهم داخل وخارج المخيمات "كارثية" متخوفا من انفجار اجتماعي نتيجة الأزمة.

من جهته، يقول اللاجئ علي قاسم من حي طيطبا في مخيم عين الحلوة للجزيرة نت "إن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية خطيرة علينا في ظل حرماننا من حقوقنا المدنية والاجتماعية والإنسانية في لبنان، مضيفا أن الأزمة المستجدة تزيد حالتهم سوءا وتفاقم معاناتهم.