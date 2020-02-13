حدد أولوياتك.. 8 نصائح مهمة قبل التقاعد

قرارات الادخار والاستثمار الإستراتيجية توفر لك تقاعدا بشكل مريح (غيتي)

ابدأ التخطيط عاجلا وليس آجلا

قال ديفيد فيشر -الذي اعتزل في الـ65 من العمر- لموقع بيزنس إنسايدر "بدأت التخطيط للتقاعد في وقت متأخر، منذ أن كان عمري 33 عاما إلى أن بلغت 43 عاما كنت أرمي الفواتير الفصلية التي أتلقاها من جمعية التأمين والمعاش السنوي للمعلمين بأميركا".

وأضاف "عندما كنت في أوائل الأربعينيات من عمري فتحت إحدى الفواتير الفصلية التي اعتدت إلقاءها وقلت يا إلهي، توجد فيها مبالغ تتراوح بين 30 ألفا و35 ألف دولار، هذه أموالي، ثم أصبحت مهتما بالتقاعد".

وتابع فيشر "استثمر مبكرا وفي أقرب وقت ممكن، وادخر قدر ما تستطيع".

العيش في حدود إمكانياتك

كوركي وباتي إيوينغ لم يجنيا أموالا أكثر مما تجنيه الطبقة المتوسطة، وفي عام 2019 تقاعدا بشكل مريح بفضل قرارات الادخار والاستثمار الإستراتيجية.

وقال كوركي لموقع بيزنس إنسايدر إنه ينصح أي شخص يريد التقاعد بإثراء حسابات التقاعد، ولتحقيق ذلك نصح المقبلين على التقاعد بالعيش في حدود إمكانياتهم.