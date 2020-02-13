حدد أولوياتك.. 8 نصائح مهمة قبل التقاعد
إذا كنت ترغب في التأكد من أنك ستتمكن من التقاعد عندما تريد ذلك فإن لدى المتقاعدين من سلسلة "ريل ريتايرمنت" الخاصة بموقع بيزنس إنسايدر بعض النصائح من تجاربهم الخاصة ليقدموها لك، بما في ذلك سداد الرهن العقاري والديون الأخرى والالتزام بخطة مالية.
إليك أفضل النصائح التي قدمها هؤلاء المتقاعدون لأي شخص يريد ترك العمل في يوم من الأيام.
العثور على مخطط مالي جيد
في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" قالت الكاتبة ليز كنويفين إن أول نصيحة قدمها ديرك كوتن هي البحث عن مخطط تقاعد جيد، لأن التخطيط للتقاعد معقد بطريقة غريبة، حسب قوله.
وأضاف كوتن أن المخططين مفيدون للغاية، ومن المهم أن نبدأ في التحدث إليهم في الأعوام التي تسبق التقاعد.
ويقترح أيضا التركيز على الاستثمارات، ومن المستحسن أن تكون قيمة تخصيص الأسهم في حدود 40 إلى 50%.
مراجعة خطة التقاعد
أوضحت الكاتبة أن بيل براون -الذي تقاعد عن عمر يناهز 65 عاما- قال إن أبرز الأشياء المفيدة التي قام بها كان تخصيص بضع الدقائق بصفة منتظمة لوضع إستراتيجيات.
وأضاف "قمت بهذا الأمر ربما مرة أو مرتين في السنة، ينبغي أن تتوقف وتسأل نفسك: كيف أبلي؟ ماذا يمكنني أن أغير؟ ما الذي ينبغي أن أغيره؟ وبعد ذلك يمكنك تغييره".
في الواقع، ساعدت هذه العملية براون وزوجته على إدراك أنه يمكنهما فعل المزيد للتأمين على حياتهما والتمتع بتأمين الرعاية الطويلة الأجل، كذلك ساعدهم الأمر على اكتساب فكرة شاملة على التخطيط للتقاعد.
|قرارات الادخار والاستثمار الإستراتيجية توفر لك تقاعدا بشكل مريح (غيتي)
ابدأ التخطيط عاجلا وليس آجلا
قال ديفيد فيشر -الذي اعتزل في الـ65 من العمر- لموقع بيزنس إنسايدر "بدأت التخطيط للتقاعد في وقت متأخر، منذ أن كان عمري 33 عاما إلى أن بلغت 43 عاما كنت أرمي الفواتير الفصلية التي أتلقاها من جمعية التأمين والمعاش السنوي للمعلمين بأميركا".
وأضاف "عندما كنت في أوائل الأربعينيات من عمري فتحت إحدى الفواتير الفصلية التي اعتدت إلقاءها وقلت يا إلهي، توجد فيها مبالغ تتراوح بين 30 ألفا و35 ألف دولار، هذه أموالي، ثم أصبحت مهتما بالتقاعد".
وتابع فيشر "استثمر مبكرا وفي أقرب وقت ممكن، وادخر قدر ما تستطيع".
العيش في حدود إمكانياتك
كوركي وباتي إيوينغ لم يجنيا أموالا أكثر مما تجنيه الطبقة المتوسطة، وفي عام 2019 تقاعدا بشكل مريح بفضل قرارات الادخار والاستثمار الإستراتيجية.
وقال كوركي لموقع بيزنس إنسايدر إنه ينصح أي شخص يريد التقاعد بإثراء حسابات التقاعد، ولتحقيق ذلك نصح المقبلين على التقاعد بالعيش في حدود إمكانياتهم.
حدد أولويات إنفاقك
باع جو وكارين سترميتز منزلهما في واشنطن للسفر حول العالم والعيش بشكل مقتصد بعد تقاعدهما في عام 2017.
وتقدم كارين نصيحة للناس بأن يكونوا مقتصدين، وبرأيها أن الأشياء المادية لا تجلب السعادة، بل التجارب هي التي توفر لك ذلك، حيث بدأت هي وزوجها رحلة عبر أميركا الجنوبية في عام 2019.
وأضافت "نحن لا نشتري أشياء كثيرة، لا تصبوا اهتمامكم على الأشياء المادية، وركزوا على التجارب والتمتع بالحياة".
|الابتعاد عن الدَيْن والعيش بكل بساطة أحد مفاتيح التقاعد (غيتي)
امتلك منزلا يمكنك تحمل نفقاته
انتقل بيل دايفدسون وزوجته من ولاية أوريغون إلى نيو مكسيكو بعد أن توقف عن العمل في الـ54 من عمره لغاية السفر والعيش بأسعار معقولة وخالية من الرهن العقاري.
اختار الزوجان بناء منزل صديق للبيئة، الشيء الذي يقلل نفقات المرافق إلى حد كبير.
وأوضح دايفدسون أنه إذا قمت بتخفيض المرافق الخاصة بك إلى عدد ضئيل فهذا يعني أنك تعيش أسلوب حياة صديقا للبيئة وموفرا للطاقة.
حافظ على رصيد ائتماني مرتفع
قالت فرناندا دورسي -التي تسافر الآن مع زوجها جيم بعد تقاعدها عن عمر يناهز 52 عاما- "تلقيت نصيحة جيدة في وقت مبكر حول الحصول على رصيد ائتماني مثالي وعدم استخدام الائتمان أبدا لتمويل نمط حياة معين، اتبعنا هاتين النصيحتين بشكل أساسي، لذلك ليست لدينا أي ديون، وعندما تركنا العمل للسفر كان لدينا رصيد ائتماني ممتاز".
سدد الرهن العقاري الخاص بك
نقلت الكاتبة عن جيمس -الذي فضل عدم استخدام اسمه الأخير لحماية خصوصيته- قوله إن الابتعاد عن الدَيْن والعيش بكل بساطة يعد مفاتيح التقاعد حال أردت ذلك.
وأضاف جيمس -الذي ترك وظيفته بدوام كامل وهو في عمر 59 عاما للعمل بدوام جزئي من المنزل- "لقد كنا بالفعل دون ديون، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنا".
كان هو وزوجته يعيشان دون قرض عقاري لمدة 25 عاما تقريبا، وفي ظل عدم وجود ديون تثقل كاهله كان قادرا على التقاعد عندما حان الوقت المناسب، واغتنم الفرصة دون الحاجة إلى القلق بشأن ذلك.
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